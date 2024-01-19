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19 января, 2024
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ASUS показал игровые TWS-наушники с автономностью более 11 часов

ASUS ROG Cetra SpeedNova

Компания ASUS представила игровые TWS-наушники ROG Cetra SpeedNova — это обновленная версия ROG Cetra True Wireless с тем же дизайном и улучшенной начинкой. Их ключевыми особенностями стали возможность подключения к смартфону сразу двумя способами, микрофон с костной проводимостью, функция активного шумоподавления (ANC) и хорошая автономность.

ASUS ROG Cetra SpeedNova

ASUS ROG Cetra SpeedNova оснащены 10-мм драйверами с неодимовыми магнитами и настройкой Dirac Opteo. Наушники поддерживают кодек LC3+ (24 бит / 96 kHz) при беспроводном соединении через радиоканал на частоте 2,4 GHz. Для этого к смартфону нужно подсоединить комплектный адаптер с портом USB Type-C, что также снижает задержку сигнала. Кроме беспроводного соединения, наушники также могут быть подключены по Bluetooth 5.3 (поддерживаются кодеки SBC и AAC).

Заявленная автономность составляет до 11,5 часов без подзарядки или до 46 часов с учетом использования комплектного чехла. При использовании ANC наушники проработают вдали от розетки до 7,5 и 30 часов соответственно. По заявлению производителя, пяти минут подзарядки должно хватить на дополнительный час работы. Для общения в игровых чатах используется микрофон с функцией костной проводимости.

ASUS ROG Cetra SpeedNova поступят в продажу до конца марта. Цена наушников пока не раскрывается, оригинальные ROG Cetra True Wireless на старте стоили $99.

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