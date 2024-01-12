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12 января, 2024
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Новая технология Nvidia G-SYNC Pulsar снизит размытость изображения в играх

Nvidia G-SYNC Pulsar

На выставке CES 2024 компания Nvidia представила технологию G-SYNC Pulsar — новый этап развития Variable Refresh Rate (VRR). По заявлению компании, новая разработка призвана не только обеспечить плавное отображение динамического контента, но и повысить четкость изображения, в частности, благодаря переменному стробированию подсветки. Стробирование подсветки — это когда подсветка монитора включается только тогда, когда каждый пиксель имеет правильное значение цвета. Идея состоит в том, чтобы не показывать переход пикселей, а показывать их только тогда, когда их цвет точен. Для решения появляющихся при этом проблем Nvidia придумала, как контролировать время отклика в зависимости от того, где находится вертикальная развертка.

Технология G-SYNC Pulsar управляет Adaptive Overdrive и импульсами подсветки с помощью нового алгоритма, динамически подстраивая параметры под различную скорость рендеринга и тем самым препятствует появлению размытия и шлейфов во всем диапазоне частот VRR. Также заявляется, что новая технология обеспечивает оптимальный баланс яркости и продолжительность импульса подсветки, что снижает нагрузку на глаза геймера. Кроме того, это упростит эксплуатацию дисплеев, избавляя пользователей от необходимости ручной настройки.

Преимущества технологии были продемонстрированы на примере Counter-Strike 2. Видео, записанное на высокоскоростную камеру, показывает, что динамическое изображение на мониторе с включенной G-SYNC Pulsar гораздо четче. В демонстрации использовался монитор с частотой обновления 360 Hz.

Новую технологию будут поддерживать только мониторы с выделенным чипом Nvidia. Ожидается, что первым монитором с поддержкой Nvidia G-SYNC Pulsar будет Asus ROG Swift PG27, который выйдет позже в этом году.

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