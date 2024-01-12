Nvidia анонсировала RTX Video HDR — технологию для преобразования SDR видео в HDR

Помимо G-SYNC Pulsar, компания Nvidia на CES 2024 представила еще одну функцию для улучшения видео под названием RTX Video HDR на базе искусственного интеллекта. Она позволит преобразовать видео со стандартным динамическим диапазоном (SDR) в видео с расширенным (HDR). RTX Video HDR дополнит представленную ранее RTX Video Super Resolution (VSR), которая повышает разрешение видео. Включить новую функцию можно будет в панели управления Nvidia.

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Nvidia отмечает, что по большей части на различных видеосервисах представленный контент имеет низкое разрешение, невысокую пропускную способность и стандартный динамический диапазон. Просмотр таких видеороликов на современном мониторе с разрешением 1440p и выше вряд ли доставит пользователю удовольствие. RTX Video HDR сможет повысить качество изображения, например, с 540p до 1080p и выше.

Компания не поделилась подробностями о том, как именно работает новая технология. Предполагается, что вначале используется ИИ-модель, обученная для преобразования SDR в HDR контент, затем нейросеть запускается на тензорных ядрах видеокарт GeForce RTX.

Для работы новой функции нужна видеокарта GeForce (20, 30 и 40 серий) и монитор, совместимый с HDR10. В первую очередь технология заработает в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge. Драйвера с поддержкой Nvidia RTX Video HDR станут доступны в январе.