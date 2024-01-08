Oppo Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя перископными модулями

Компания Oppo представила в Китае линейку флагманских смартфонов Find X7, в которую входят две модели –Find X7 и Find X7 Ultra. Оба аппарата получили одинаковый дизайн. Oppo Find X7 Ultra стал первым в мире устройством с двумя перископными модулями. Кроме того, в нем дебютировал новый дюймовый сенсор Sony и алгоритмы обработки изображения Hypertone.

Oppo Find X7 Ultra оснащен 6,82-дюймовым OLED-экраном с переменной частотой обновления до 120 Hz, разрешением 3168×1440 пикселей (510 ppi) и пиковой яркостью 4500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+, обеспечивается охват 100% DCI-P3. Также заявлена поддержка технологии ProXDR (Ultra HDR). Защита экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus 2. В основе смартфона лежит 4-нм восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем Adreno 750. Объем оперативной памяти LPDDR5X – 12 или 16 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят четыре датчика по 50 Мп: главный модуль (Sony LYT-900, 1/1″, f/1.8, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный объектив (Sony LYT-600, 1/1,95», f/2.0, ЭФР 14 мм, автофокус, макро 4 см, угол обзора 123 градусов), перископный модуль с 3-кратным зумом (Sony IMX890, 1/1,56″, f/2.6, ЭФР 65 мм, автофокус до 25 см, OIS) и перископный модуль с 6-кратным зумом (Sony IMX858, 1/2,51″, f/4.3, ЭФР 135 мм, автофокус до 35 см, OIS). Oppo заявляет, что Find X7 Ultra обеспечивает плавный зум между ЭФР 14 и 270 мм (то есть почти 20-кратный) без видимой потери качества изображения.

Помимо общей настройки камеры от Hasselblad, смартфон получил режим ручной съемки Master Mode. Есть набор алгоритмов Hypertone Imaging Engine, который устраняет артефакты, свойственные чрезмерно обработанным снимкам, неестественный эффект HDR и помогает избежать засветов. Для съемки селфи используется 32 Мп камера (f/2,4, угол обзора 90 градусов, автофокус). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Габариты составляют 164,3 х 76,2 х 9,5 мм, вес — 221 гр.

Базовый Oppo Find X7 оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780 х 1264 пикселей (450 ppi), переменной частотой обновления до 120 Hz, пиковой яркостью в 4500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, ProXDR (Ultra HDR), 100% DCI-P3 и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Модель построена на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9300, за графику отвечает Immortalis G720. Объем ОЗУ LPDDR5X – до 16 Gb, ПЗУ UFS 4.0 – от 256 Gb до 1 Tb.

Основная камера тройная: 50 Мп (Sony LYT-808, 1/1,4″, f/1.6, 23 мм, OIS), 50 Мп (широкоугольный объектив, f/2.0, 15 мм, автофокус, макро 3,5 см, угол обзора 119 градусов) и 64 Мп (перископный модуль (OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.6, оптический зум 3х (70 мм), гибридный зум 6х (140 мм), OIS). В настройке камеры также участвовала компания Hassleblad. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4, автофокус, угол обзора 90 градусов). За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной 100-ваттной зарядки. Габариты — 162,7 х 75,4 х 8,7 мм, вес — 206 гр.

Также обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, две nanoSIM-карты, стереодинамики, мощный вибромотор, ИК-порт и защиту IP68 (только Ultra-версия). Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Применяется Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Oppo Find X7 и X7 Ultra появятся в продаже в Китае 12 января. Цены объявят позже. О глобальном релизе пока ничего не сообщается.