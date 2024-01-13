MSI представил «читерский» игровой монитор с ИИ

Компания MSI представила на выставке CES 2024 игровой монитор MEG 321URX со встроенным ИИ, который сможет помогать в онлайн-играх. Алгоритмы ИИ, которые не только улучшают качество работы дисплея, но также обладают функцией обнаружения врагов в игре League of Legends и показывает место на карте, откуда они могут появиться. Позже монитору добавят возможность помогать игрокам и в других играх.

Функция под названием SkySight анализирует мини-карту на экране и предсказывает, откуда может появиться противник, отображая эту информацию в виде красного пятна на дисплее. Для новичков эта функция может оказаться крайне полезной.

Весной этого года компания откроет доступ к специальному ПО, с помощью которого можно научить ИИ распознавать врагов, различные индикаторы и другие объекты в любой игре. Для обучения понадобится вычислительная мощность ПК, но после ИИ сможет работать автономно только на базе монитора, поэтому никто не сможет обнаружить, что геймер играет «не один». В MSI пока не раскрывают, какой именно ИИ-процессор используется в MEG 321URX и как он хранит набор данных для обучения.

Еще одной особенностью монитора стала светодиодная RGB-полоса внизу дисплея, которая дублирует полоску очков здоровья персонажа в игре. MSI MEG 321URX оснащен 32-дюймовой OLED-матрицей на квантовых точках с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика в 0,03 мс. Поддерживаются VESA DisplayHDR 400, VESA ClearMR 13000 и OLED Care 2.0, которая снижает вероятность выгорания экрана. В оснащение монитора входят разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB 2.0 и USB-C с поддержкой 90-ваттной зарядки и функциональности DisplayPort.

Цена монитора составит ориентировочно $1199.