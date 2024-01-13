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14 января, 2024
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Micron представил модули оперативной памяти LPDDR5X стандарта LPCAMM2

Micron LPDDR5X LPCAMM2

Компания Micron Technology представила на выставке CES 2024 первые модули оперативной памяти LPDDR5X, выполненные в форм-факторе LPCAMM2 (low-power compression attached memory module). Главными преимуществами нового форм-фактора является компактность, что важно в современных ультрабуках, и возможность использования более высокоскоростных микросхем памяти.

Модуль Micron будет доступен в модификациях объемом от 16 до 64 Gb. В пресс-релизе компания заявляет для модулей LPCAMM2 с чипами LPDDR5X скорость обмена информацией до 9600 МТ/с, что намного выше, чем у большинства модулей SO-DIMM DDR5, но не уточняет сроки выхода подобных решений. Что касается габаритов, такой модуль занимает на 64% меньше места, чем обычный SO-DIMM.

Образцы новинок уже были отправлены партнерам компании для дальнейшего тестирования. В продажу модули Crucial LPCAMM2 поступят в течение первой половины этого года.

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