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29 января, 2024
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Meta рассчитывает, что после выхода Apple Vision Pro станет «Android» для рынка AR/VR

Meta Apple Vision Pro

Компания Meta ожидает, что запуск Apple Vision Pro поможет повышению интереса к своим собственным разработкам в сфере виртуальной и смешанной реальности. Кроме того, Meta надеется, что выход гарнитуры Apple должен дать значительный толчок в развитии проекта метавселенной стоимостью $50 млрд., который пока не снискал широкой популярности у пользователей, пишет The Wall Street Journal.

По данным источника, руководство Meta, в том числе Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), ожидает, что появление гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro на рынке станет своеобразным подтверждением значимости их собственных разработок в этой области и привлечет к ним новую аудиторию. Компания уверена, что гарнитура виртуальной реальности Quest и ее программная экосистема станет основной альтернативой гарнитуре Apple, и займет ту нишу, которую заполняют устройства Android на рынке смартфонов.

Несмотря на то, что гарнитура Vision Pro еще не поступила в продажу, она уже скорректировала стратегию Meta. Теперь компания стала уделять больше внимания смешанной реальности, по сравнению с первоначальным акцентом только на метавселенную.

В Apple достаточно критически относятся к идее метавселенной Meta. Директор по маркетингу компании Грег Джосвяк (Greg Joswiak) заявил, что никогда не будет использовать термин «метавселенная», а Тим Кук (Tim Cook) выразил сомнение в том, что обычный человек может объяснить суть этого понятия.

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