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24 января, 2024
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Lenovo уверена, что Motorola станет третьим по величине брендом на рынке смартфонов за три года

Motorola Razr

Бренд Motorola может стать третьим по величине на глобальном рынке смартфонов в течение трех лет. Об этом журналистам CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал Мэтью Зелински (Matthew Zielinski), вице-президент компании Lenovo, являющейся владельцем бренда.

Lenovo купила Motorola у компании Google в 2014 году. Последние несколько лет компания продвигает бренд, чтобы он позиционировался как крупный игрок на глобальном рынке смартфонов и мог конкурировать с такими компаниями, как Samsung и Apple.

Совокупная доля Samsung и Apple на глобальном рынке смартфонов составляет около 40%. Согласно данным Counterpoint Research, доля Motorola составляла около 4% в третьем квартале 2023 года, что делает компанию восьмым по величине производителем смартфонов. На некоторых рынках бренд сумел добиться больших успехов. В США Motorola является третьим по величине игроком на рынке смартфонов, а в Латинской Америке — вторым.

По словам Зелински, компания нацелена на увеличение своей доли до 10% на рынках, на которых она уже добилась определенного прогресса. Это позволит нарастить общую долю на глобальном рынке смартфонов. Часть стратегии развития касается премиального сегмента, в котором доминируют Samsung и Apple. Складные устройства, такие как Motorola Razr, относятся к этой категории из-за высокой стоимости.

Кроме того, Зелински заявил о готовности Lenovo расширить свое производственное предприятие в Индии, если в этом возникнет необходимость. Индия «безусловно является одной из самых стратегически важных стран» для Lenovo, — отметил он.

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