Компании Techpro DC, HP Inc. и Intel организовали в Ташкенте большую региональную конференцию «Blitz Day Tashkent 2024»

19 января 2024 года Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных value added IТ-дистрибьюторов в cтранах СНГ, совместно с компаниями HP Inc. и Intel провел в Узбекистане первую большую региональную IT-конференцию в 2024 году — «Blitz Day Tashkent 2024»!



Мероприятие, проходившее в отеле InterContinental Tashkent, собрало более 100 представителей многочисленных партнеров Techpro DC из стран региона Центральной Азии с целью ознакомления с новейшими продуктами и технологиями компании HP Inc. в области печатных и клиентских устройств на базе процессоров Intel, а также подведения итогов 2023 года. Для участников конференции был подготовлен демо-стенд с новейшими продуктами клиентских устройств НР Inc. на базе процессоров Intel и печатных устройств НР Inc., которые вызвали большой интерес у участников мероприятия.

С приветственной речью к гостям конференции обратилась основатель и генеральный менеджер Techpro DC Нигяр Гасанова, особо подчеркнув стремительное развитие Узбекистана, положительно влияющее на IТ-отрасль страны.

«Развитие продаж в странах региона, где сегодня представлена наша компания имеет огромный потенциал. Процессы цифровизации, продолжающиеся в странах нашего присутствия, требуют внедрения актуальных решений и прорывных технологий. Организуя первое в 2024 году мероприятие для наших партнеров, мы стремимся не только помочь вам увеличить темпы собственного роста, но и дать возможность вывести IT-инфраструктуру своих заказчиков на принципиально новый уровень», — отметила в своем обращении Нигяр Гасанова.

Далее были подведены итоги прошлого года и озвучены амбициозные планы на текущий год.

Алексей Анисимов, руководитель подразделения НР по развитию и расширению партнерского бизнеса в странах Центральной Азии, представил команду НР Inc., ответственную за развитие бизнеса в регионе. Выступавший отметил значительный вклад партнеров в развитие бизнеса НР Inc. и Techpro DC в странах региона Центральной Азии, а также подчеркнул важность развития партнерских отношений для НР Inc. и рассказал о партнерской программе HP Amplify. Также была отмечена заинтересованность НР Inc. в развитии отношений с партнерами, представляющими малый и средний бизнес, которые работают в различных регионах Узбекистана.

Официальную часть мероприятия продолжили выступления представителей компании HP Inc., которые познакомили участников конференции с коммерческими продуктами HP Inc. модельного ряда 2024 года, новейшими устройствами офисной и домашней печати HP Inc., а также с новейшими линейками процессоров производства Intel. В ходе интерактивных выступлений гости мероприятия получили возможность пообщаться с представителями HP Inc., а также получить всю интересующую информацию от производителя. После докладов были проведены викторины, позволившие партнерам не только закрепить полученную информацию, но и выиграть ценные подарки от НР Inc. и Techpro DC.

В завершение официальной части конференции «Blitz Day Tashkent 2024» прошла торжественная церемония награждения партнеров Techpro DC из Узбекистана и Таджикистана. Член наблюдательного совета Techpro DC Халил Алекперов и коммерческий директор компании по международным рынкам Ниджат Талыбов вручили лучшим партнерам награды в следующих номинациях:

The Best HP Inc. Partner — OMNI SYSTEMS (Узбекистан);

The Best Data Center Project — JET INFOSYSTEMS CA (Узбекистан);

The Discovery of the Year — EXPERA (Узбекистан);

The Best Retail Partner — AGE COMPUTERS (Узбекистан);

The Best SMB Partner — INTEGRAL ASIA (Узбекистан);

The Best Regional Partner — UMUMTEXNIKA ULGURJI SAVDO (Узбекистан);

The Best Reliable Partner — AVTECH (Узбекистан);

The Best HP Inc. Partner — SMART GROUP (Таджикистан);

The Best Complex project — PİXEL (Таджикистан);

The Best DC Project — SPITAMEN IT (Таджикистан);

The Discovery of the Year — İN İT (Таджикистан).

Также в ходе торжественной церемонии награждения были объявлены результаты мотивационной партнерской программы 2023 года, носящей название «The Land of Fire — Enjoy Azerbaijan!», по итогам которой победители отправятся в путешествие по Азербайджану, посетив самые интересные культурные и исторические центры Баку, а также горнолыжный комплекс «Туфандаг», расположенный в городе Габала.

Было отмечено, что вышеуказанная мотивационная программа активна до 15 февраля текущего года и у партнеров еще есть время, выполнив условия программы, присоединиться к захватывающему путешествию.

После этого участники конференции смогли насладиться общением в неформальной обстановке за ужином, сопровождавшимся развлекательной и музыкальной программой, в ресторане отеля.