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1 марта, 2023
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Представлена новая версия Winamp

Winamp

Компания Llama Group анонсировала новую версию музыкальной платформы Winamp. С 15 марта новый Winamp откроется для исполнителей, а с 15 апреля он будет доступен для слушателей по всему миру. Кроме того, во втором квартале сервис с возможностью подписки на отдельных исполнителей планирует интегрировать больше возможностей в свою платформу.

Winamp был очень популярным музыкальным плеером в начале 2000-х годов. Разработчики утверждают, что плеер до сих пор используют 83 млн. слушателей по всему миру. В эпоху стриминговых музыкальных сервисов Winamp готов вернуться в индустрию, чтобы решить одну из острых проблем: справедливое вознаграждение для исполнителей.

В центре новой платформы будет пространство Fanzone, которое позволит исполнителям получить постоянный источник дохода. Музыканты смогут устанавливать цену на подписки разного уровня, в зависимости от доступного эксклюзивного контента. Авторы контента будут получать 85% дохода от подписок, благодаря чему разработчики планируют привлечь на свою платформу 1 млн. исполнителей. Fanzone будет интегрировано в новую версию проигрывателя Winamp вместе с другим аудиоконтентом, включая музыку, подкасты, радиостанции и аудиокниги.

В ближайшее время разработчики выпустят новые версии Winamp для Android, iOS, Windows и веб-браузеров.

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