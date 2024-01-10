HP Omen Transcend 32: игровой 4K-монитор QD-OLED с частотой обновления 240 Hz

Компания HP представила на CES 2024 игровой монитор Omen Transcend 32 с флагманскими характеристиками. Устройство оснащено 31,5-дюймовым экраном QD-OLED с разрешением 4K, частотой обновления до 240 Hz и временем отклика 0,3 мс. Пиковая яркость достигает 1000 нит, заявлен 99% охват DCI-P3. Есть поддержка HDR, технологии AMD FreeSync Premium Pro, сертификаты Dolby Vision и DisplayHDR True Black 400.

Монитор получил внушительный набор интерфейсов: USB Type-C с режимом DisplayPort и мощностью 140 Вт, два порта HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, а также по паре USB 3.2 Type-C (15 Вт каждый) и USB 3.2 Type-A.

Список характеристик дополняют KVM-переключатель и встроенная в корпус RGB-подсветка. Производитель обещает трехлетнюю гарантию от возможного выгорания OLED-панели.

Цену и дату начала продаж монитора HP Omen Transcend 32 производитель пока не раскрывает.