HPE приобретает Juniper Networks за 14 млрд. долларов

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) официально объявила о поглощении производителя сетевого оборудования Juniper Networks за 14 млрд. долларов. Отметим, что слухи о готовящемся поглощении компаний начали циркулировать буквально вчера. Предполагалось, что покупка одного из главных конкурентов Cisco Systems обойдется НРЕ в 13 млрд. долларов.

HPE предложила акционерам Juniper Networks 40 долларов за каждую ценную бумагу. Это представляет собой премию в размере 32,4% к цене закрытия 8 января 2024 года, когда впервые появились сообщения о сделке. Ожидается, что слияние будет завершено в конце 2024 календарного года или в начале 2025 года при условии получения одобрения регулирующих органов и выполнения других обычных требований.

В сообщении HPE говорится, что приобретение Juniper Networks усиливает стратегию по переходу от периферии к облаку. Отмечается, что эта покупка удвоит размах сетевого бизнеса HPE, что в результате позволит сформировать одного из крупнейших игроков в соответствующей сфере с обширным продуктовым ассортиментом. HPE, в частности, намерена делать упор на развитии направления искусственного интеллекта.

«Бурный рост бизнеса, основанного на ИИ и гибридных облаках, ускоряет спрос на безопасные и унифицированные технологические решения, которые объединяют, защищают и анализируют данные компаний на всех этапах — от периферии до облака», — говорится в заявлении НРЕ.