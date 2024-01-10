Samsung показал новую версию робота-компаньона Ballie со встроенным проектором

Компания Samsung Electronics на выставке CES 2024 представила обновленную версию домашнего робота-компаньона с искусственным интеллектом Ballie. Впервые робот был продемонстрирован еще на выставке CES 2020.

Главная особенность новой версии — встроенный проектор. Робот может проецировать изображение на пол, стену или потолок, следуя за пользователем по дому. Кроме того, Ballie может автоматически корректировать искажения и регулировать изображение в зависимости от расстояния до поверхности проецирования и условий освещения.

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Обновленная версия Ballie управляется искусственным интеллектом и может обрабатывать запросы умного дома, телефонные звонки, кормить домашнего питомца, а также присылать на смартфон хозяина отчет о проделанной работе.

«Ballie выступает в роли личного домашнего помощника, самостоятельно передвигаясь по дому для выполнения различных задач. Подключаясь к бытовой технике и управляя ею, Ballie может протянуть руку помощи пользователям во многих ситуациях, постоянно изучая модели и привычки пользователей, чтобы предоставлять более умные и персонализированные услуги», — говорится в пресс-релизе компании. Ballie может управлять «кондиционерами, освещением, стиральными машинами и многим другим», отмечает Samsung. Робот может следовать за пользователем по дому и умеет приветствовать владельца, когда тот заходит домой.

На выставке было представлено лишь видео, Samsung не продемонстрировал своего обновленного робота «вживую».