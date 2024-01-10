Представлены smart-очки Asus AirVision M1 с экранами microLED

Компания Asus в рамках CES 2024 представила smart-очки под названием AirVision M1. Они не отличаются привлекательным дизайном и выглядят довольно громоздко. Устройство отличается от других подобных на рынке тем, что они обеспечивают конфиденциальность контента. Благодаря особенностям дизайна, содержимое пользовательского интерфейса остается невидимым для посторонних, обеспечивая конфиденциальность просмотра.

Asus AirVision M1 не получили собственный процессор и аккумулятор, они подключаются к смартфону или компьютеру через USB-C. Очки оснащены дисплеями microLED с разрешением 1920×1080 пикселей, пиковой яркостью 1100 нит и углом обзора по вертикали 57°, что позволяет разместить перед собой огромный виртуальный экран. Максимальная яркость дисплеев составляет 1100 нит, обеспечивается 95% охвата цветового пространства DCI-P3.

Линзы AirVision M1 имеют коэффициент пропускания 60%, а сами очки поддерживают 3DoF, благодаря чему можно «закрепить» виртуальный экран в определенном положении. Обеспечивается возможность создавать несколько виртуальных экранов в форматах 16:9, 21:9 и 32:9. Кроме того, очки оснащены небольшой сенсорной панелью на левой дужке, которая позволяет пользователям выполнять различные операции, например, ставить воспроизведение на паузу. Есть набор микрофонов и динамиков с шумоподавлением.

Производитель пока не сообщил, когда smart-очки поступят в продажу, и какова будет их цена.