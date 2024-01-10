spot_img
11 января, 2024
ДомойТехнологииГаджетыПредставлены smart-очки Asus AirVision M1 с экранами microLED

Представлены smart-очки Asus AirVision M1 с экранами microLED

Компания Asus в рамках CES 2024 представила smart-очки под названием AirVision M1. Они не отличаются привлекательным дизайном и выглядят довольно громоздко. Устройство отличается от других подобных на рынке тем, что они обеспечивают конфиденциальность контента. Благодаря особенностям дизайна, содержимое пользовательского интерфейса остается невидимым для посторонних, обеспечивая конфиденциальность просмотра.

Asus AirVision M1 не получили собственный процессор и аккумулятор, они подключаются к смартфону или компьютеру через USB-C. Очки оснащены дисплеями microLED с разрешением 1920×1080 пикселей, пиковой яркостью 1100 нит и углом обзора по вертикали 57°, что позволяет разместить перед собой огромный виртуальный экран. Максимальная яркость дисплеев составляет 1100 нит, обеспечивается 95% охвата цветового пространства DCI-P3.

Линзы AirVision M1 имеют коэффициент пропускания 60%, а сами очки поддерживают 3DoF, благодаря чему можно «закрепить» виртуальный экран в определенном положении. Обеспечивается возможность создавать несколько виртуальных экранов в форматах 16:9, 21:9 и 32:9. Кроме того, очки оснащены небольшой сенсорной панелью на левой дужке, которая позволяет пользователям выполнять различные операции, например, ставить воспроизведение на паузу. Есть набор микрофонов и динамиков с шумоподавлением.

Производитель пока не сообщил, когда smart-очки поступят в продажу, и какова будет их цена.

Предыдущая статья
HPE приобретает Juniper Networks за 14 млрд. долларов
Следующая статья
Rabbit R1 – ИИ-помощник, который управляет приложениями вместо пользователя
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,084ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»