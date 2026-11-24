ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, приняло участие во II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026), состоявшейся в Баку.

Конференция, посвящённая теме «Власть и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющееся киберпространство», объединила международных экспертов, представителей дипломатического корпуса и международных организаций.

В рамках панельной дискуссии на конференции выступил директор департамента кибербезопасности AzInTelecom Руслан Дадаев. Затронув вопросы цифрового суверенитета и обеспечения кибербезопасности государств в кризисных ситуациях, он подчеркнул важность устойчивости цифровой инфраструктуры и эффективного управления системами кибербезопасности.

В ходе конференции обсуждались такие актуальные темы, как влияние искусственного интеллекта на дипломатические отношения, возрастающая роль технологических компаний в международных процессах, информационные войны и региональное сотрудничество в киберпространстве.

Участие AzInTelecom в ICCD 2026 направлено на расширение обмена международным опытом и развитие партнёрских связей в сфере кибербезопасности и цифрового суверенитета.

Отметим, что укрепление технологического суверенитета страны, формирование безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры входят в число стратегических приоритетов AzInTelecom. Создавая условия для безопасного хранения и обработки данных на территории страны, внедряя современные облачные технологии и передовые решения в области кибербезопасности и цифровой идентификации, компания стремится содействовать развитию цифровой экосистемы Азербайджана.