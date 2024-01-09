Hewlett Packard Enterprise близка к сделке на сумму в 13 млрд. долларов по покупке Juniper Networks

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) ведет переговоры о покупке Juniper Networks в рамках сделки, оценивающей производителя сетевого оборудования примерно в 13 млр. долларов, сообщает агентство Reuters. По словам источника агентства, о сделке между двумя компаниями может быть объявлено уже на этой неделе.

Согласно отчету WSJ, опубликованному ранее, сделка поможет поддержать предложения искусственного интеллекта почти 100-летней технологической компании. Hewlett Packard отказалась комментировать отчет WSJ, а Juniper Networks не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

В прошлом году HPE заявила, что запускает сервис облачных вычислений, предназначенный для поддержки систем искусственного интеллекта, подобных ChatGPT. Высокопроизводительные сетевые предложения и услуги Juniper включают в себя маршрутизацию, коммутацию, сетевую безопасность, корпоративные сетевые операции с поддержкой искусственного интеллекта (AIOps) и технологии программно-определяемых сетей (SDN).