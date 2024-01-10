Стандарт Wi-Fi 7 официально сертифицирован

Организация Wi-Fi Alliance официально сертифицировала новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) и опубликовала его спецификации.

Новый стандарт Wi-Fi 7 поддерживает технологию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам передавать и принимать данные одновременно в диапазонах 2.4, 5 и 6 GHz для увеличения пропускной способности, сокращения задержек и повышения надежности. Ширина канала для диапазона 6 GHz увеличена вдвое: со 160 до 320 MHz. Чем шире канал, тем больше он вмещает подключенных устройств.

В спецификации нового стандарта прописано и удвоенное количество пространственных потоков MU-MIMO. Если Wi-Fi 6 поддерживает 8×8, то Wi-Fi 7 — 16×16. Типичный ноутбук с Wi-Fi 7 потенциально может достичь скорости передачи данных в 5,8 Гбит/с, судя по расчетам компании Intel. Это в 2,4 раза выше, чем у Wi-Fi 6/6E.

По мнению Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 будет быстро распространяться. Ожидается, что в 2024 году на рынок поступит более 233 млн. устройств с поддержкой нового стандарта, а к 2028 году их количество вырастет уже до 2,1 млрд. Организация отмечает, что Wi-Fi 7 в ближайшее время будут использовать не только смартфоны, планшеты, ноутбуки и беспроводные роутеры, но и устройства виртуальной реальности, автомобили и промышленное оборудование с поддержкой интернета вещей. Ожидается, что Wi-Fi 7 сможет обеспечить максимальную скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что почти в пять раз выше, чем у предыдущей версии.