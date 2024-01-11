Представлены смартфоны POCO X6, X6 Pro и M6 Pro

Компания POCO представила на мировом рынке новых смартфоны среднего уровня – модели X6, X6 Pro и M6 Pro. Все три модели во многом схожи между собой.

POCO X6 оснащен плоским 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712х1220 пикселей (446 ppi), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью до 1800 нит и частотой ШИМ-затемнения 1920 Hz для снижения нагрузки на глаза. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

Аппаратной платформой был выбран процессор Snapdragon 7s Gen 2. Используется память LPDDR4X и накопители UFS 2.2. Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.79, OIS+EIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, угол захвата 118 градусов) и 2 Мп макромодуль (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5100 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт (на полную зарядку уходит 44 мин). Смартфон работает на Android 13 с оболочкой MIUI 14.

POCO X6 Pro стал первой глобальной версией с предустановленной HyperOS 1.0 от Xiaomi (вместо MIUI 14). Кроме того, впервые в рамках серии используется память стандартов LPDDR5X и UFS 4.0. Экран у модели идентичен базовой версии POCO X6, только используется закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8300-Ultra с частотой до 3,35 GHz. Камера такая же, как X6, но есть отличие в оформлении. Емкость аккумулятора немного меньше — 5000 мАч, он также поддерживает быструю 67-ваттную зарядку.

POCO M6 Pro оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей, поддержкой частоты обновления 120 Hz и яркостью до 1300 нит. Заявлена частота ШИМ-затемнения 1920 Hz. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G99-Ultra, используется оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 2.2. Набор камер в M6 Pro такой же, как в моделях X-серии. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, как и в модели X6 Pro. За работу системы отвечает Android 13 с оболочкой MIUI 14.

В оснащение смартфонов входят поддержка 5G (у M6 Pro — 4G), Wi-Fi 5 (у X6 Pro — Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2 (у X6 Pro — Bluetooth 5.4), GPS, NFC, порт USB-C, ИК-порт, стереодинамики, аудиоразъем 3,5-мм и защита IP54. Сканер отпечатков пальцев – подэкранный.

Цены на смартфоны:

POCO X6: 8/256 Gb — $229, 12/256 Gb — $249, 12/512 Gb — $289;

POCO X6 Pro: 8/256 Gb — $279, 12/512 Gb — $339;

POCO M6 Pro: 8/256 Gb — $179, 12/512 Gb — $229.

Продажи стартуют уже сегодня, 11 января.