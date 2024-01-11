Honor представил оболочку MagicOS 8.0 с ИИ-функциями

Компания Honor представила в Китае следующую версию фирменной прошивки MagicOS. В новую версию MagicOS 8.0 на Android 14 компания интегрировала языковую модель MagicLM, так что в оболочке появятся большое количество функций на основе искусственного интеллекта. MagicLM будет задействована для распознавания речи, создания фото и видео, нахождения определенного кадра в видео и т.д. ИИ-модель с 7 млрд. параметров работает локально на устройствах со Snapdragon 8 Gen 3.

В MagicOS 8.0 реализованы комплексные улучшения по четырем ключевым направлениям: интеллектуальная связь, производительность, конфиденциальность и безопасность. В основе оболочки лежит пользовательский интерфейс Magic Portal, «основанный на намерениях»: система предугадывает действия пользователя и предлагает соответствующие функции и сервисы. Например, если пользователь начинает перетягивать текст с адресом из мессенджера, MagicOS предложит открыть и вставить его в картографическое приложение или сервис вызова такси. Magic Portal изначально поддерживает около 100 известных приложений в Китае. О работе в других регионах информации нет.

Из других нововведений можно выделить аналог режима «Ожидания» из iOS 17, когда смартфон на зарядке в горизонтальном положении переходит в режим смарт-экрана, аналог функции Dynamic Island, генерацию обоев с помощью ИИ и быстрый доступ к разным функциям приложений через ярлыки на рабочем столе.

Первыми устройствами на базе MagicOS 8.0 станут смартфоны флагманской серии Magic 6.