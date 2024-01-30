ФИФА расширяет глобальное партнерство с Visa, в том числе на чемпионате мира по футболу 2026

Согласно новому соглашению, которое будет действовать до 2026 года, Visa и ФИФА будут способствовать развитию футбола и поддерживать игроков, болельщиков и клиентов в рамках увлекательной программы, включающей молодежный кубок ФИФА, чемпионат мира по пляжному футболу и чемпионат мира по киберфутболу FIFAe. Кульминацией станет самый масштабный в истории чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года.

«ФИФА очень рада сотрудничать с Visa и сосредоточиться на ярком будущем, которое принесет наше крепкое партнерство, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. — Неуклонное стремление улучшить опыт болельщиков и инновационный подход к платежным технологиям Visa согласуется с целью ФИФА вывести футбол на глобальный уровень и сделать его доступным для всех. Мы с нетерпением ждем, чтобы подарить особые моменты болельщикам со всего мира».

Visa останется официальным партнером ФИФА по платежным технологиям по всему миру, обеспечивая страстным футбольным болельщикам бесперебойность и безопасность коммерческих транзакций в местах проведения турниров. В рамках партнерства держатели карт Visa получат эксклюзивный и закулисный доступ к турнирам ФИФА, мероприятиям предварительной продажи билетов для держателей карт Visa, и другим инновационным акциям в магазинах ФИФА и онлайн на FIFAstore.com.

«Партнерство с ФИФА принесло огромные преимущества нашему бренду, клиентам и держателям карт, — прокомментировал Оливер Дженкин, региональный президент Visa на глобальных рынках. — Мы рады продолжить наше давнее партнерство и обеспечить бесперебойность оплат на одном из самых популярных спортивных событий мира».

На основе исследования Visa «Цифровые болельщики: как связанный опыт определяет будущее фанатского сообщества» Visa и FIFA будут сотрудничать, чтобы определить дальнейшие шаги для улучшения опыта и впечатлений болельщиков на всех этапах на самом масштабном в истории чемпионате мира по футболу ФИФА 2026 года и других турнирах ФИФА.

По словам Роми Гая, директора по развитию бизнеса ФИФА: «Начиная с 2007 года, Visa улучшала опыт платежей более чем на 40 турнирах ФИФА, включая недавний чемпионат мира по футболу ФИФА 2022 в Катаре и прошлогодний рекордный чемпионат мира по футболу ФИФА среди женщин в Австралии и Новой Зеландии 2023. Хотя за 16 лет партнерства был преодолен огромный путь, чтобы подарить болельщикам лучшие впечатления, Visa и ФИФА нацелены обеспечить полностью цифровой, индивидуализированный и бесперебойный опыт коммерческих транзакций на чемпионате мира по футболу ФИФА 2026».

«Ключевая цель Visa в партнерстве с ФИФА — обогатить опыт как болельщиков, так и спортсменов, – добавил Фрэнк Купер, маркетинговый директор Visa. — Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 предоставляет Visa уникальную возможность достичь этой цели, став частью одного из самых популярных спортивных событий в мире. Хотя спортивные соревнования относятся к индустрии развлечений, это также преуспевающий бизнес. Это позволяет нашей компании работать на пересечении культуры и торговли, оправдывая высокие ожидания держателей карт Visa в день матча, независимо от того, наблюдают ли они за увлекательной игрой из своей гостиной или с трибуны».

Для получения дополнительной информации о турнирах ФИФА, включая чемпионат мира по футболу, посетите FIFA.com.