Fortnite вернется на iOS в Европе в 2024 году

Компания Apple разрешила сторонние магазины приложений на iPhone в Европе, а также сторонние облачные стриминговые сервисы. В связи с этим компания Epic Games объявила, что готова вернуть игру Fortnite на iOS в странах Евросоюза в 2024 году. Ее выпустят через мобильную версию EGS.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We’ll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024