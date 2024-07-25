Состоялся релиз Fallout London — масштабная модификация для Fallout 4

Сегодня, после нескольких лет разработки, состоялся релиз масштабной модификации Fallout London для Fallout 4. Размер расширения — 33,8 Gb. В честь запуска создатели мода выпустили трейлер.

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Скачать Fallout London бесплатно могут все желающие в магазине GOG. На сайте модификации находится инструкция по установке расширения для версии Fallout 4 для Steam. Владельцам игры в цифровом магазине Valve вначале потребуется понизить версию RPG, поскольку расширение несовместимо с актуальной сборкой. Для установки мода требуется Fallout 4 со всеми DLC или издание Game of the Year Edition.

Действие модификации разворачивается в 2237 году в постапокалиптическом Лондоне. Игроки смогут исследовать столицу Великобритании, которую поделили между собой различные фракции, включая «Рыцарей Круглого стола». Разработчики добавили новые квесты, уникальные фракции, а также расширенную систему диалогов, переработанный саундтрек, новое оружие, существ и другое.