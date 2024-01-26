Apple разрешила сторонние магазины приложений на iPhone, но только в ЕС

Компания Apple, в связи с новыми антимонопольными нормами Евросоюза, была вынуждена внести в работу в iOS, Safari и App Store несколько серьезных изменений. Самое главное изменение касается App Store — снятие запрета на использование альтернативных магазинов приложений. Изменения затронут только пользователей iPhone и iPad на территории стран, входящих в ЕС, на другие регионы они не распространяются.

Напомним, что в июле 2022 года Европейский парламент одобрил антимонопольный закон о цифровых рынках (DMA), среди прочего, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений со сторонних площадок. Он направлен на то, чтобы ограничить власть ведущих технологических корпораций.

Главные нововведения:

На iOS появятся сторонние магазины приложений, которые должны пройти проверку Apple. Сами приложения уже не будут модерироваться Apple;

Сторонние магазины приложений не будут платить комиссию Apple, но будет сбор €0,5 за каждую первую установку приложения в течение года. Этот сбор начнет взиматься только после миллиона установок в течение года в ЕС;

Комиссию в App Store снизят с 30% до 10% (для подавляющего большинства разработчиков и подписок после первого года). Приложения, распространяемые через App Store должны будут выплачивать Apple комиссию в 17% за цифровые товары и услуги. Появится комиссия 3% за обработку платежей внутри приложений, но этого можно избежать, если использовать сторонний сервис оплаты;

В App Store выйдут сторонние облачные стриминговые сервисы: GeForce Now, Xbox Cloud и другие. До этого их приходилось использовать через веб-приложения;

Разрешили использовать сторонние движки браузеров, а не только WebKit;

В iOS появится поддержка альтернатив Apple Pay для оплаты по NFC;

При первом открытии приложения пользователи увидят экран выбора браузера по умолчанию.

Все нововведения выйдут в 27 странах ЕС с релизом iOS 17.4 и iPadOS 17.4 до 7 марта.