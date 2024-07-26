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26 июля, 2024
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В Epic Games Store можно бесплатно получить метроидванию F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и эксклюзивный набор костюмов для бесплатной Olympics Go! Paris 2024. Акция продлится до 1 августа 19:00 по бакинскому времени.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – это метроидвания в стиле дизельпанка, которая предлагает игрокам взять на себя роль боевого кролика-повстанца, решившего дать отпор оккупировавшим родные земли роботам после того, как его друга арестовали. Релиз игры состоялся в 2021 году. Метроидвания заслужила 88% положительных отзывов в Steam. Магазин уже отдавал бесплатно F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch в конце 2022 года в рамках суточной акции.

Через неделю Epic Games Store раздаст казуальную головоломку LumberJack про спасение природы.

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