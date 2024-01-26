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27 января, 2024
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Vivo Y100 5G: Snapdragon 4 Gen 2 и быстрая зарядка 80 Вт за $249

Vivo Y100 5G

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y100 5G, который получил необычно высокую для этого ценового сегмента мощность быстрой зарядки и расширенный набор датчиков камеры. Vivo Y100 5G оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев.

Vivo Y100 5G

Смартфон работает на базе 4-нм восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 – это один из самых производительных 5G-чипсетов начального уровня. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD.

Основная камера на 50 Мп дополнена широкоугольным объективом на 8 Мп и «датчиком мерцания» с неизвестным разрешением.  Фронтальная камера – 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, обеспечивающей восполнение заряда с 1 до 45 % всего за 15 мин. Есть поддержка модулей Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, чип NFC, GPS и порт USB Type-C 2.0. Устройство работает под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14. Габариты составляют 163.2 x 75.8 x 7.8 мм, вес – 191 гр. Доступные расцветки корпуса — темно-синяя и фиолетовая.

Vivo Y100 5G уже поступил в продажу в Индонезии по цене $246 за версию 8/128 Gb памяти и $265 за конфигурацию 8/256 Gb. О доступности смартфона в других регионах пока не сообщается.

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