S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова перенесли – игра выйдет 20 ноября

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вновь перенесли дату релиза игры. Вместо 5 сентября она выйдет 20 ноября этого года. Это уже шестой перенос выхода игры. Дополнительное время взяли на устранение багов.

«Мы знаем, что вы, возможно, устали ждать, и мы искренне ценим ваше терпение. Эти два дополнительных месяца дадут нам возможность исправить больше «неожиданных аномалий» (или просто багов, как вы их называете)», — говорится в объявлении GSC Game World.

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Был выпущен новый короткий трейлер с говорящим названием «Что, опять?». Больше новой информации по игре обещают опубликовать 12 августа.

Релиз шутера состоится на ПК и Xbox Series X/S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода.