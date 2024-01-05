Dell представил 40-дюймовый 5K-монитор с «пятизвездочным комфортом для глаз»

В преддверии выставки CES 2024 компания Dell представила монитор под названием UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub. Производитель заявляет, что новинка является «первым 40-дюймовым 5K-монитором, сертифицированным для пятизвездочного комфорта для глаз».

Плавная динамика изображения на мониторе обеспечивается частотой обновления 120 Hz. Также имеется датчик внешней освещенности, помогающий динамически регулировать яркость экрана и цветовую температуру. Согласно исследованиям, только эта мера на 17% снижает частоту возникновения признаков усталости глаз. Кроме того, Dell обновил свою технологию ComfortView Plus усовершенствованной светодиодной подсветкой, снизив воздействие синего цвета с 50% до 35%.

Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub оснащен 40-дюймовой изогнутой IPS-матрицей разрешением 5120 × 2160 пикселей. Обеспечивается охват 99% цветового пространства DCI-P3. Контрастность — 2000:1. Есть поддержка технологии IPS Black Panel и сертификат VESA DisplayHDR 600. Будет доступна также 34-дюймовая версия с разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей).

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Монитор получил большое количество внешних интерфейсов: Thunderbolt 4 (мощность до 140 Вт, у 34-дюймовой модели — 90 Вт), Ethernet (2,5 Гбит/с), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-A (один) и USB Type-C (два) для подключения и зарядки устройств.

40-дюймовый монитор будет стоить $2400, 34-дюймовый — $1020. Обе модели поступят в мировую продажу 27 февраля.