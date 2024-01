Cамые «дизайнерские» гаджеты 2023 года

Проект Yanko Design ежегодно объявляет лауреатов премии Yanko Design Awards. И в преддверии 2024 года проект представил лучшие устройства с точки зрения визуального и практического дизайна. Лауреатами премии стали 10 гаджетов, которые, по мнению экспертов, являются лучшими среди аналогичных продуктов. Помимо основных причин, дизайнеры перечислили и другие детали, которые выделяют победителей на фоне других гаджетов.

Apple Vision Pro

Дизайнерский минимализм в сочетании с внушительной функциональностью и премиальными материалами корпуса

После нескольких лет спекуляций и обещаний Apple наконец показала миру свое видение платформы смешанной реальности. Vision Pro имеет минималистичный сдержанный дизайн, в котором каждая деталь выполнена с тщательным вниманием. Помимо роскошных и удобных материалов, гарнитура легкая и хорошо сбалансированная, что позволяет использовать ее в течение многих часов. Гарнитура также была создана для того, чтобы погрузить владельца в виртуальный мир, не отрывая его от реального, особенно при общении с другими людьми посредством зрительного контакта. Платформа VisionOS от Apple тщательно адаптирована для плавного сочетания реального и виртуального.

Lenovo Legion Go

Портативная приставка со съемными контроллерами

Несмотря на то, что различные производители уже много лет выпускают портативные игровые приставки, ситуация по-настоящему накалилась, когда в схватку с ними включились гиганты отрасли. Valve начала работу с Steam Deck, за ней последовал ASUS ROG Ally, а теперь к этому тренду присоединилась и Lenovo. Lenovo Legion Go значительно опережает все аналоги на рынке не только с точки зрения характеристик, но и дизайна. Также это устройство получило самый большой экран среди портативных игровых приставок, представленных сегодня на рынке. Съемные контроллеры создают идеальную атмосферу, предоставляя новый и уникальный способ играть. Интересно посмотреть, как Lenovo планирует дальше развивать эту категорию устройств.

Anker 737 GaN Prime 24K

Сочетание портативности и емкости аккумулятора

Наша зависимость от компьютеров и смартфонов становится совершенно очевидной, когда мы начинаем искать зарядное устройство или не находим доступной розетки. Сегодня доступно множество портативных аккумуляторов, но не все из них обеспечивают мощность, необходимую для зарядки нескольких устройств, не говоря уже о энергоемком ноутбуке. Anker — один из ведущих брендов в этой области, который предлагает решение, удовлетворяющее этим потребностям, не заставляя вас носить с собой настоящий кирпич в сумке. Мощности и емкости Anker 737 GaN Prime 24K достаточно для того, чтобы зарядить, например, MacBook, а это значит, что смартфоны, аксессуары и даже дроны вообще не будут проблемой. Технология GaN (нитрид галлия) делает зарядку не только быстрее, но и безопаснее, а LCD-дисплей отображает всю необходимую статистику, чтобы следить за самим блоком питания, а также за устройствами, которые он заряжает.

HP Envy Move

Практичный дизайн all-in-one

Когда речь заходит о портативных компьютерах, большинство, вероятно, подумает о ноутбуках. Но компания HP бросает вызов этому убеждению, предлагая уникальный компьютер, который столь же портативен, как ноутбук, но при этом столь же удобен в использовании, как настольный компьютер. HP Envy Move по сути представляет собой устройство all-in-one, которое было разработано для переноски, особенно благодаря складной ручке и отсеку для хранения беспроводной клавиатуры. На его большом 23,8” экране достаточно места для работы и развлечений. Вполне вероятно, что вам будет неудобно носить его с собой повсюду, но если у вас есть несколько фиксированных мест, где можно поработать или посмотреть фильмы, то этот компьютер мгновенно предоставит вам такую возможность.

Sonos Era 300

Smart-колонка с оригинальной формой в сочетании с большим количеством динамиков

Шумиха вокруг Smart-колонок, кажется, утихла, но это главным образом потому, что они стали слишком распространены. Компания Sonos, являясь одним из пионеров в области беспроводных акустических систем, продолжает предлагать новые конструкции даже в условиях неослабевающей конкуренции.

Bluetti AC500 + B300S

Переносная электростанция большой емкости

Стабильная подача электроэнергии в наши дни стала почти роскошью. Электросети могут выйти из строя без предварительного уведомления, или вы можете проводить дни и ночи на открытом воздухе. Дизельные генераторы больше не справляются с этой задачей и представляют собой скорее опасный пассив, чем актив, но, к счастью, сегодня доступен большой выбор более безопасных и экологически чистых генераторов с аккумуляторным питанием. Новейший модульный генератор AC500 от Bluetti и батареи расширения B300S предлагают идеальную гибкость для всех ваших потребностей в электроэнергии. Модульная конструкция Bluetti AC500 означает, что при необходимости вы можете установить до четырех таких батарей емкостью 3072 Вт ч, чего достаточно для питания загородного дома в течение 1-2 дней. Самое приятное то, что вы сможете заряжать аккумуляторы с помощью солнечной энергии.

OPPO Find N3

Складывающийся смартфон с каплевидным шарниром

Складывающиеся телефоны становятся все более популярными. Хотя Samsung по-прежнему удерживает львиную долю внимания пользователей, устройства этой компании уже давно перестали быть лучшими. Компания OPPO, которая является относительным новичком на этом рынке, выпустила, пожалуй, лучший складывающийся смартфон, который можно купить прямо сегодня. OPPO Find N3 сочетает в себе не только лучшие характеристики, но и лучший дизайн. Форма этого устройства делает его более удобным в использовании в сложенном виде. И OPPO не экономит на камерах, что присуще большинству других производителей.

SwitchBot S10

Робот-пылесос с компактной и функциональной dock-станцией

Давно прошли те времена, когда роботы-пылесосы только пылесосили полы, а все остальное оставляли людям. Теперь они могут самостоятельно выбрасывать грязь в мусорные баки и при необходимости даже протирать пол шваброй. Вмешательство человека не может быть полностью исключено, например, при выносе пылесборника или добавлении воды в резервуар, но SwitchBot S10 еще больше снижает необходимость нашего участия, делая робота достаточно умным, чтобы сливать грязную воду и запасаться чистой. Маленькая dock-станция SwitchBot S10 довольно обманчива, заставляя думать, что она менее эффективна, чем ее более крупные конкуренты. Почти полностью автоматизированные процессы в буквальном смысле уменьшают необходимость пачкать руки.

Sony WF-1000XM5

Минималистичный дизайн и качественная система шумоподавления

Apple, возможно, и сделала беспроводные наушники популярными, но это далеко не единственный игрок на рынке. Но когда дело касается дизайна и качества звука, AirPods легко затмевают продукты более опытных брендов. Стараясь вернуться на свои позиции на этом рынке, компания Sony выпустила высококачественные наушники, которые по-настоящему погрузят вас в мир любимой музыки, независимо от окружения. Sony WF-1000XM5 может похвастаться одной из лучших систем шумоподавления, которую только могут предложить крошечные наушники. Производитель даже использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы уменьшить шумовые помехи при звонках, обеспечивая чистый и четкий звук на обоих концах линии.

Apple Watch Ultra 2

Удобство интерфейса и большое количество датчиков

Как и в случае с Smart-колонками, рынок Smart-часов к настоящему времени более или менее нормализовался после долгой конкурентной борьбы. Дизайн, возможно, больше не меняется кардинально, но инновации пока не прекратились полностью. Сейчас идет гонка за размещение лучших датчиков в таком небольшом пространстве, но Apple и здесь опережает конкурентов, а Apple Watch Ultra 2 еще больше закрепляют это лидерство. Серия Apple Watch Ultra предоставила то, о чем пользователи давно просили: больше места, чтобы сразу увидеть нужную информацию без необходимости перелистывать экраны. Они также получили новый жест двойного касания, поэтому вам даже не придется использовать другую руку для основных действий, таких как остановка таймера, завершение вызова или съемка фотографии с вашего iPhone. Эта модель также является первым углеродно-нейтральным продуктом, компенсирующим негативное влияние, которое оказывает производство Smart-часов.