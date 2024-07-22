Решения QNAP NAS небольшой глубины упростят развертывание систем хранения и помогут сэкономить место в серверной стойке

Сегодня мы очень часто оперируем таким понятием, как центр обработки данных. Но в обиходе название ЦОД может носить как здание, занимающее площадь футбольного поля, в помещениях которого используются сотни серверных шкафов с сетевым и серверным оборудованием, а также системами хранения данных, так и небольшая серверная комната, в которой может быть установлен одна стойка с оборудованием, поддерживающим работоспособность небольшого офиса или студии видеомонтажа. И в последнем случае вы особенно будете зависеть от технологических изменений, которым в последнее время подвергаются используемые в ЦОД платформы. Оборудование для монтажа в стойку становится длиннее и тяжелее, порой занимая не одну полку, а сразу несколько. Поэтому на плечи администраторов ложится дополнительная задача, связанная с необходимостью изменить расположение стойки или заменить ее саму на более подходящую, обеспечив необходимые высоту и глубину для нового оборудования.

На фоне этих проблем QNAP NAS небольшой глубины, предназначенные для размещения в стойку, набирают популярность! NAS небольшой глубины от QNAP позволяет вам разместить его в шкафу меньшего объема ближе к вашим рабочим процессам. Развертывание периферийного хранилища в непосредственной близости к серверу может ускорить вашу работу, что особенно понравится небольшим производственным студиям и лабораториям. Компактная конструкция таких NAS уменьшает объем хранилища, предназначенного для использования в стойке, до 30%, экономя столь важное пространство в серверной комнате и минимизируя затраты на размещение. Мало того, что такое предложение более экологично, оно также является экономически эффективным.

Компания QNAP предлагает широкий выбор NAS небольшой глубины размером 1U/2U для монтажа в стойку с 4 и 8 отсеками для дисков в сочетании с JBOD такого же форм-фактора, что обеспечивает как производительность, так и масштабируемость. Вы можете развернуть эти системы в офисах, на заводах, в медиа-центрах, на передвижных телевизионных центрах или в небольших серверных комнатах, значительно снизив затраты на развертывание и повысив эффективность управления. Эти устройства можно развернуть в большинстве небольших сетевых шкафов. Кроме того, такое оборудование можно совмещать со стандартным AV-оборудованием в компактных медиа-шкафах. Его также можно установить в стандартный шкаф, при этом за корпусом будет зарезервировано дополнительное пространство для лучшей прокладки кабелей и вентиляции, что позволяет максимально эффективно использовать каждый дюйм пространства.

Портфолио QNAP в этой сфере

Компания QNAP предлагает серию сетевых хранилищ небольшой глубины 2U TS-855eU, включающую модели TS-855eU с одним блоком питания и TS-855eU-RP с резервными источниками питания. Эти устройства оснащены восьмиядерным процессором Intel Atom C5125 с тактовой частотой 2,8 ГГц и поддерживают установку до 64 ГБ памяти (с поддержкой памяти ECC). Надежные и многофункциональные устройства серии TS-855eU поддерживают установку восьми дисков SATA и имеют два порта 2.5GbE. Благодаря поддержке технологии Intel QuickAssist и другим функциям серия TS-855eU отвечает требованиям к производительности и емкости для файловых серверов, виртуальных машин, резервного копирования SaaS и приложений виртуализации для бизнеса.

Устройства серии TS-855eU обеспечивают гибкость и простоту при выполнении универсальных бизнес-приложений, включая виртуализацию, высокоскоростной доступ к данным, резервное копирование/восстановление данных и файловые серверы. Подключение со скоростью 2.5GbE обеспечивает объединение портов для повышения эффективности передачи и отказоустойчивости. Два слота PCIe Gen 3 x4 позволяют пользователям устанавливать сетевые карты 10GbE/25GbE и активировать SR-IOV для повышения пропускной способности ввода-вывода. Два встроенных слота M.2 PCIe NVMe обеспечивают поддержку кэширования SSD или автоматического многоуровневого хранилища Qtier для еще большего повышения производительности NAS. Серия TS-855eU сертифицирована VMware vSphere и Microsoft Hyper-V для хранения данных виртуализации.

Серия TS-855eU представляет собой универсальное решение для резервного копирования и восстановления, которое поддерживает универсальные облачные службы для простого развертывания гибридного облака. IТ-персонал может регулярно делать снимки для защиты NAS от вирусов-вымогателей и создавать виртуальные частные сети с помощью службы QVPN для безопасного удаленного доступа к данным NAS. Предприятия могут создать хранилище FC SAN, добавив NAS серии TS-855eU с картами QNAP Fibre Channel в существующую инфраструктуру. Работающий под управлением операционной системы QTS NAS серии TS-855eU можно гибко переключать на использование операционной системы QuTS hero на основе ZFS для обеспечения большей надежности и целостности данных. Цена моделей TS-855eU-RP-8G и TS-855eU-8G на условиях MSRP в Азербайджане составляет 3,980 и 3,180 AZN соответственно.

Серия NAS TS-873AeU предназначена для монтажа в стойку небольшой глубины в форм-факторе 2U. В эту линейку входят модели TS-873AeU и TS-873AeU-RP, обладающие высокой производительностью и низким энергопотреблением. Устройства получили эффективные 2,2 ГГц процессоры AMD Ryzen Embedded V1000 серии V1500B с 4 ядрами/8 потоками. Устройства доступны в модификациях с 8 отсеками, одиночным и резервным блоком питания. Серия TS-873AeU подходит для развертывания ресурсоемких приложений и решения задач виртуализации, обеспечения интенсивного многопользовательского доступа к гибридным облачным приложениям, что делает данное решение экономически эффективным для предприятий, которые зависят от виртуализации или приложений VDI. Серия TS-873AeU оснащена двумя LAN-портами 2.5GbE RJ45 с возможностью подключения со скоростью 5GbE при объединении портов. Два слота M.2 PCIe Gen 3 x 1 также доступны для включения кэширования SSD или пулов хранения SSD с целью повышения производительности. Дополнительные функции NAS можно получить с помощью слота PCIe Gen3 x 8, например, для установки сетевых карт 2.5/10GbE, карт M.2 SSD NVMe или карт Fibre Channel. Цена моделей TS-873AeU-RP-4G и TS-873AeU-4G на условиях MSRP в Азербайджане составляет 3,280 и 2,480 AZN соответственно.

В семействе TS-X64eU доступны три модели, которые оснащены четырехъядерными процессорами Intel Celeron N5095/5105, двумя портами 2.5GbE, двумя портами USB 3.2 Gen 2 10GbE и выходом 4K HDMI для мультимедиа и отображения виртуальной машины. Серия TS-x64eU предоставляет комплексное решение для резервного копирования/восстановления (включая локальное, удаленное и облачное использование) и шлюз облачного хранилища, а также расширяемую емкость хранилища и многофункциональные приложения. Все новинки в этом семействе оснащены четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/N5095 с тактовой частотой 2,0 GHz (разгон до 2,9 GHz) и механизмом шифрования Intel AES-NI, а также 4 ГБ оперативной памяти DDR4 (расширяется до 16 ГБ в двухканальном режиме. Благодаря двум портам 2.5GbE TS-x64eU может обеспечить подключение на скорости до 5GbE. Очень важной деталью является то, что модель TS-464eU имеет слоты M.2 для твердотельных накопителей NVMe, а именно два слота M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 для кеширования или в качестве массива хранения со всеми SSD-накопителями. Благодаря этому дополнительному хранилищу можно оптимизировать чтение и запись всех данных на NAS-сервер. Две другие модели семейства (TS-864eU и TS-864eU-RP) не имеют этой функции, но оснащены портом PCIe 3.0 x2 для установки карты QM2 или сетевой карты 2.5GbE/5GbE/10GbE для расширения их возможностей. Цена TS-464eU-8G на условиях MSRP в Азербайджане составляет 1,480 AZN, а модели TS-864eU-RP-8G и TS-864eU-8G стоят 3,080 и 2,280 AZN соответственно.

Для начального сегмента SMB доступны модели TS-435XeU и TS-431XeU небольшой глубины в форм-факторе 1U. Цена моделей TS-435XeU-4G, TS-431XeU-8G и TS-431XeU-2G на условиях MSRP в Азербайджане составляет 1,280, 1,280 и 1,080 AZN соответственно.

Получить больше информации о подобных продуктах QNAP вы можете по этой ссылке: https://qnap.to/65ehz5. Если же вы уже приняли решение, то выбрать подходящий NAS можно по ссылке: https://qnap.to/65ehx3. Также следует отметить, что производитель предлагает широкий спектр решений не только для монтажа этого оборудования, но и для расширения хранилища (JBOD) такого же форм-фактора, которые поддерживают различные интерфейсы расширения, включая SAS, PCIe, SATA и USB.

И самая последняя информация! На выставке COMPUTEX TAIPEI 2024 компания QNAP анонсировала скорый выпуск NAS TS-765eU небольшой глубины высотой 1U, оснащенного 4-ядерным процессором Intel Atom и памятью DDR5 объемом до 16 ГБ (с поддержкой In-Band ECC), с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и тремя разъемами E1.S/M. 2 PCIe NVMe, двумя портами 2.5GbE и многими другими функциями. И эта новинка в ближайшее время также будет доступна для заказа на азербайджанском рынке.