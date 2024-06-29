Лучшие альтернативы Apple Watch предоставляют возможность выбора тем пользователям, которых Apple не удалось убедить исключительностью дизайна своих Smart-часов, их производительностью или ценой. Безусловно, Apple Watch Ultra предлагают лучшую производительность и качество сборки на фоне других предложений Apple, но они очень дорогие. Apple Watch SE гораздо более доступны по цене и являются разумной покупкой для многих, но им не хватает многих, более продвинутых функций. Но на рынке есть немало моделей, и некоторые из них обладают лучшим временем автономной работы, более широким функционалом и более привлекательной ценой. Ниже мы сравнили их характеристики, чтобы помочь вам выбрать лучшую альтернативу Apple Watch. Все их можно использовать как со смартфонами на базе операционной системы Android, так и iOS.

Fitbit Versa 4

Впечатляющие характеристики и время автономной работы делают эти часы лучшей альтернативой Apple Watch

Технические характеристики:

Операционная система: Fitbit;

Дисплей: 1,58” AMOLED;

Разрешение: 336х336 пикселей;

Время автономной работы: до 6 дней;

Водонепроницаемость: до 50 м.

Плюсы:

встроенный GPS,

отличные характеристики,

впечатляющее время автономной работы.

Минусы:

нет ЭКГ.

Вас пугает цена Apple Watch? Fitbit Versa 4 значительно дешевле, но предлагает схожие возможности. Да, они в основном ориентированы на людей, ведущих активный образ жизни, и не имеют такого количества высокотехнологичных функций, как последние модели Apple Watch. Тем не менее, в большинстве функций они довольно похожи. Как и Apple Watch, они оснащены постоянно включенным дисплеем, возможностью подключения к Wi-Fi, встроенным GPS и защищены от попадания воды. Здесь есть множество замечательных функций для отслеживания здоровья и спортивных тренировок. Вы можете воспроизводить, транслировать и хранить музыку, использовать Google Assistant и Alexa. Также есть широкий набор датчиков, включая акселерометр, пульсоксиметр и термометр.

Amazfit GTS 2 Mini

Лучшая доступная альтернатива Apple Watch

Технические характеристики:

Операционная система: Amazfit;

Дисплей: 1,55” AMOLED;

Разрешение: 354х306 пикселей;

Время автономной работы: до 14 дней;

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Плюсы:

качественный дисплей,

классный внешний вид,

низкая цена.

Минусы:

ограниченный функционал.

Ищете альтернативу Apple Watch стоимостью менее 100 долларов? Тогда обратите внимание на Amazfit GTS 2 Mini. Несмотря на низкую цену, эта модель может похвастаться красивым, постоянно включенным 1,55” сенсорным AMOLED-дисплеем с яркостью 450 кд/м2. Также есть масса замечательных функций, включая мониторинг сердечного ритма, измерение насыщения крови кислородом, мониторинг сна, отслеживание уровня стресса и менструального цикла. Для голосового управления можно использовать Alexa, есть более 68 спортивных режимов, а аккумулятор емкостью 220 мА/ч обещает до 14 дней работы в автономном режиме. Здесь нет музыкального проигрывателя и модуля NFC для бесконтактных платежей, а также мало приложений, но за столь невысокую цену эти часы предоставляют великолепные базовые возможности, с которыми могут сравниться лишь немногие конкуренты.

Fitbit Sense

Лучшая альтернатива Apple Watch для сбора данных о здоровье

Технические характеристики:

Операционная система: Fitbit;

Дисплей: 1,58” AMOLED;

Разрешение: 336х336 пикселей;

Время автономной работы: до 6 дней;

Водонепроницаемость: до 50 м.

Плюсы:

превосходные характеристики для сбора данных о здоровье,

отслеживание фитнеса и статистика,

6 дней автономной работы.

Минусы:

премиум-функции требуют подписки,

не самая дешевая модель.

Fitbit Sense больше ориентированы на отслеживание здоровья, чем на физические упражнения. Здесь вы найдете портативный ЭКГ, датчик стресса, датчик температуры кожи, функционал для отслеживания сна и сердечного ритма, а также инструменты для медитации. Однако эти часы предлагают немало функций и для занятий фитнесом. Они могут отслеживать и записывать 20 различных упражнений и предоставлять широкий спектр статистических данных о тренировках для последующего изучения. Однако обратите внимание, что для этого будет необходимо оформить премиум-подписку. Аккумулятор обещает до 6 дней автономной работы, есть встроенный GPS, и вы можете использовать голосовое управление через Alexa или Google Assistant.

Garmin Venu 2

Лучшая альтернатива Apple Watch для бегунов

Технические характеристики:

Операционная система: Garmin;

Дисплей: 1,3” AMOLED;

Разрешение: 416х416 пикселей;

Время автономной работы: до 12 дней;

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Плюсы:

длительное время автономной работы,

красивый экран,

широкий диапазон фитнес-функций.

Минусы:

высокая цена.

Отличный фитнес-трекер — это Garmin Venu 2. Эти часы дороже, чем Fitbit Versa 3, но у них есть преимущество во времени автономной работы, а также в более точном и быстром GPS. Если вы увлекаетесь бегом, вам понравится приложение Garmin Coach, которое поможет подготовиться к забегу на 5 км, 10 км или полумарафону под руководством опытного тренера и динамичного плана тренировок, который меняется в зависимости от ваших целей и результатов. Также есть отличные функции для любителей походов в тренажерный зал, в том числе график роста мышц, которая помогает планировать тренировки. Также есть поддержка силовых упражнений, велотренировок, бега на беговой дорожке и т.д. Garmin Venu 2 также оснащены четким AMOLED-дисплеем и хорошо продуманным интерфейсом, а это означает, что вы можете взаимодействовать с часами без необходимости подключения к смартфону. Но если вы не увлекаетесь спортом, то можете посчитать все это излишеством, учитывая довольно высокую цену данной модели.

Samsung Galaxy Watch 6

Лучшие флагманские Smart-часы для смартфонов на базе Android

Технические характеристики:

Операционная система: Wear OS;

Дисплей: 1,5” AMOLED;

Разрешение: 480х480 пикселей;

Возможности подключения: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4 GHz и 5 GHz, GPS, NFC, LTE;

Аккумулятор: 425 мА/ч / 300 мА/ч.

Плюсы:

сотовая связь и GPS,

вращающийся безель,

новая функция для измерения сердечного ритма.

Минусы:

вы не можете передавать данные о фитнесе в Google Fit.

Galaxy Watch 6 — последняя модель Smart-часов от Samsung и самая совершенная версия Galaxy Watch. Это прямой и серьезный конкурент линейке Apple Watch Series 8, включая Apple Watch Ultra, а также моделям других производителей. Очевидно, что целевым рынком для Galaxy Watch 6 являются пользователи смартфонов на базе Android, но нет причин, по которым вы не можете использовать эти часы со своим iPhone. Ключевые функции Galaxy Watch 6 включают расширенное отслеживание сна, уведомления об ЭКГ, персонализированные зоны сердечного ритма, анализ биоэлектрического импеданса, температуру кожи, отслеживание менструального цикла и измерение уровня кислорода в крови. Если вам не нужно столь совершенное устройство и вы хотите сэкономить, то обратите внимание на серию Samsung Galaxy Watch 5 или Galaxy Watch 4.

Google Pixel Watch 2

Лучшие Smart-часы от Google

Технические характеристики:

Операционная система: Wear OS 4;

Дисплей: 1,2” AMOLED;

Разрешение: 320х320 пикселей;

Возможности подключения: Bluetooth 5, Wi-Fi 4, NFC, опционально LTE/eSim;

Аккумулятор: 306 мА/ч.

Плюсы:

отслеживание фитнеса Fitbit,

Google Ассистент,

автономная работа в течение дня.

Минусы:

один размер,

работает только со смартфонами на базе Android,

для некоторых функций, связанных со здоровьем, требуется подписка.

Google Pixel Watch 2 — еще один претендент на звание конкурента Apple Watch. Часы отлично подходят для тех, у кого уже есть смартфоны линейки Pixel. Благодаря интеграции с Fitbit это также хороший выбор для тех, кто следит за физической формой. Функционал включают в себя GPS, услуги сотовой связи, интеграцию с набором приложений Google и другие удобные инструменты, такие как фонарик и приложение для удаленной камеры. Также на выбор предлагается широкий выбор цветов ремешков. Одним из самых больших недостатков по сравнению с Apple Watch является то, что доступен только один размер. Цена Pixel Watch составляет 350 долларов за модель только с модулем Wi-Fi и 400 долларов за версию с LTE.

Withings ScanWatch Horizon

Smart-часы, похожие на традиционные

Технические характеристики:

Дисплей: 0,54” AMOLED;

Разрешение: 116х80 пикселей;

Аккумулятор: до 30 дней.

Водонепроницаемость: до 50 м.

Плюсы:

классический внешний вид,

расширенные интеллектуальные функции,

более 20 дней автономной работы.

Минусы:

нет встроенного GPS,

крошечный экран,

высокая цена.

Хотите альтернативу Apple Watch, которая выглядит как традиционные часы? Тогда вам нужны гибридные часы, и мы рекомендуем Withings ScanWatch Horizon. Они выполнены в привычном стиле, но переверните их, и вы сможете воспользоваться функциональностью Smart-часов. С точки зрения отслеживания здоровья — это означает расширенные функции, такие как ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг и сканирование частоты сердечных сокращений, обнаружение нарушения дыхания и отслеживание сна. Фитнес-функции поддерживают езду на велосипеде, бег и ходьбу. Встроенного GPS нет, поэтому вам придется синхронизировать часы со смартфоном. Плюсом является то, что срок службы батареи составляет до 30 дней на одном заряде. В целом, они не такие сложные, как Apple Watch, и их крошечный дисплей на задней панели сильно отличается от большого и детализированного экрана, но в качестве компромисса между классическим внешним видом часов и возможностями Smart-устройства вы не найдете лучшей альтернативы.

Samsung Galaxy Watch 3

Лучшая альтернатива Apple Watch, если вас не волнуют фитнес-функции

Технические характеристики:

Операционная система: Tizen;

Дисплей: 1,2” / 1,4” AMOLED;

Разрешение: 360х360 пикселей;

Аккумулятор: до 3 дней;

Водонепроницаемость: 5 АТМ и IP68.

Плюсы:

стильный внешний вид,

беспроводная зарядка,

ЭКГ.

Минусы:

не предназначены для любителей фитнеса.

Если вы не интересуетесь фитнесом и просто хотите обычные Smart-часы, то присмотритесь к Samsung Galaxy Watch 3. Samsung Galaxy 4 несовместимы с iOS, поэтому лучшим вариантом будет предыдущая модель. Основные функции включают защиту от попадания воды по стандарту IP68, беспроводную зарядку, ЭКГ и мониторинг артериального давления. Samsung Galaxy Watch 3 также могут похвастаться акселерометром, гироскопом, барометром и датчиком внешней освещенности. Хоть это и старая модель, Samsung Galaxy Watch 3 предлагает хороший набор функций для отслеживания здоровья и фитнеса.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Бюджетная альтернатива Samsung Galaxy Watch 3

Технические характеристики:

Операционная система: Tizen;

Дисплей: 1,2” AMOLED;

Разрешение: 360х360 пикселей;

Аккумулятор: до 2 дней;

Водонепроницаемость: до 50 м.

Плюсы:

доступная модель,

тонкие и легкие.

Минусы:

ограниченный ресурс аккумулятора,

отсутствует мониторинг артериального давления.

Часы Samsung Galaxy Watch Active 2 очень похожи на Samsung Galaxy Watch 3, но они еще дешевле, тоньше и легче, поэтому больше подходят для тренировок. Эта модель выпускается в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Также вы можете выбрать между версией с модулями Bluetooth и Wi-Fi и более дорогой версией с поддержкой сотовой связи. Время автономной работы здесь не так велико, однако если у вас ограниченный бюджет, то низкая цена может оправдать эти компромиссы.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Лучшая альтернатива Apple Watch для любителей активного отдыха на природе

Технические характеристики:

Операционная система: WearOS;

Дисплей: 1,4” AMOLED;

Разрешение: 454х454 пикселей;

Аккумулятор: до 45 дней;

Водонепроницаемость: IP68.

Плюсы:

двойной дисплей,

Google Ассистент,

конкурентоспособная цена.

Минусы:

приложение Mobvoi не очень удобно для пользователя,

GPS работает медленно.

Главной особенностью TicWatch Pro 3 Ultra является долговечная батарея, которая обещает работать до 45 дней в обычном режиме использования, а также качество сборки, позволяющее этим часам выдерживать экстремальные условия. Если вы планируете длительный поход или когда-нибудь умудритесь заблудиться в дикой местности, то эти водонепроницаемые Smart-часы с GPS могут стать вашим спасением. Эта модель также может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, благодаря которому все функции работают очень быстро и плавно. Часы оснащены 1,4” экраном Retina AMOLED + FSTN с впечатляющим разрешением 454×454 и плотностью 326 ppi. Также вы можете использовать их для отслеживания частоты пульса, уровня стресса, количества пройденных шагов, качества сна и прогресса в более чем 10 тренировках. Часы предлагают более сложные функции, такие как пульсометр и датчик уровня кислорода в крови, по более низкой цене, чем, скажем, Apple Watch 6 или Samsung Galaxy Watch 3. Кроме того, они оснащены акселерометром, гироскопическим датчиком, датчиком температуры тела и барометром, а фирменное приложение позволяет оценивать степень усталости с такими функциями, так TicHealth, TicPulse и TicExercision.