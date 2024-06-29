Лучшие альтернативы Apple Watch предоставляют возможность выбора тем пользователям, которых Apple не удалось убедить исключительностью дизайна своих Smart-часов, их производительностью или ценой. Безусловно, Apple Watch Ultra предлагают лучшую производительность и качество сборки на фоне других предложений Apple, но они очень дорогие. Apple Watch SE гораздо более доступны по цене и являются разумной покупкой для многих, но им не хватает многих, более продвинутых функций. Но на рынке есть немало моделей, и некоторые из них обладают лучшим временем автономной работы, более широким функционалом и более привлекательной ценой. Ниже мы сравнили их характеристики, чтобы помочь вам выбрать лучшую альтернативу Apple Watch. Все их можно использовать как со смартфонами на базе операционной системы Android, так и iOS.
Fitbit Versa 4
Впечатляющие характеристики и время автономной работы делают эти часы лучшей альтернативой Apple Watch
Технические характеристики:
- Операционная система: Fitbit;
- Дисплей: 1,58” AMOLED;
- Разрешение: 336х336 пикселей;
- Время автономной работы: до 6 дней;
- Водонепроницаемость: до 50 м.
Плюсы:
- встроенный GPS,
- отличные характеристики,
- впечатляющее время автономной работы.
Минусы:
- нет ЭКГ.
Вас пугает цена Apple Watch? Fitbit Versa 4 значительно дешевле, но предлагает схожие возможности. Да, они в основном ориентированы на людей, ведущих активный образ жизни, и не имеют такого количества высокотехнологичных функций, как последние модели Apple Watch. Тем не менее, в большинстве функций они довольно похожи. Как и Apple Watch, они оснащены постоянно включенным дисплеем, возможностью подключения к Wi-Fi, встроенным GPS и защищены от попадания воды. Здесь есть множество замечательных функций для отслеживания здоровья и спортивных тренировок. Вы можете воспроизводить, транслировать и хранить музыку, использовать Google Assistant и Alexa. Также есть широкий набор датчиков, включая акселерометр, пульсоксиметр и термометр.
Amazfit GTS 2 Mini
Лучшая доступная альтернатива Apple Watch
Технические характеристики:
- Операционная система: Amazfit;
- Дисплей: 1,55” AMOLED;
- Разрешение: 354х306 пикселей;
- Время автономной работы: до 14 дней;
- Водонепроницаемость: 5 АТМ.
Плюсы:
- качественный дисплей,
- классный внешний вид,
- низкая цена.
Минусы:
- ограниченный функционал.
Ищете альтернативу Apple Watch стоимостью менее 100 долларов? Тогда обратите внимание на Amazfit GTS 2 Mini. Несмотря на низкую цену, эта модель может похвастаться красивым, постоянно включенным 1,55” сенсорным AMOLED-дисплеем с яркостью 450 кд/м2. Также есть масса замечательных функций, включая мониторинг сердечного ритма, измерение насыщения крови кислородом, мониторинг сна, отслеживание уровня стресса и менструального цикла. Для голосового управления можно использовать Alexa, есть более 68 спортивных режимов, а аккумулятор емкостью 220 мА/ч обещает до 14 дней работы в автономном режиме. Здесь нет музыкального проигрывателя и модуля NFC для бесконтактных платежей, а также мало приложений, но за столь невысокую цену эти часы предоставляют великолепные базовые возможности, с которыми могут сравниться лишь немногие конкуренты.
Fitbit Sense
Лучшая альтернатива Apple Watch для сбора данных о здоровье
Технические характеристики:
- Операционная система: Fitbit;
- Дисплей: 1,58” AMOLED;
- Разрешение: 336х336 пикселей;
- Время автономной работы: до 6 дней;
- Водонепроницаемость: до 50 м.
Плюсы:
- превосходные характеристики для сбора данных о здоровье,
- отслеживание фитнеса и статистика,
- 6 дней автономной работы.
Минусы:
- премиум-функции требуют подписки,
- не самая дешевая модель.
Fitbit Sense больше ориентированы на отслеживание здоровья, чем на физические упражнения. Здесь вы найдете портативный ЭКГ, датчик стресса, датчик температуры кожи, функционал для отслеживания сна и сердечного ритма, а также инструменты для медитации. Однако эти часы предлагают немало функций и для занятий фитнесом. Они могут отслеживать и записывать 20 различных упражнений и предоставлять широкий спектр статистических данных о тренировках для последующего изучения. Однако обратите внимание, что для этого будет необходимо оформить премиум-подписку. Аккумулятор обещает до 6 дней автономной работы, есть встроенный GPS, и вы можете использовать голосовое управление через Alexa или Google Assistant.
Garmin Venu 2
Лучшая альтернатива Apple Watch для бегунов
Технические характеристики:
- Операционная система: Garmin;
- Дисплей: 1,3” AMOLED;
- Разрешение: 416х416 пикселей;
- Время автономной работы: до 12 дней;
- Водонепроницаемость: 5 АТМ.
Плюсы:
- длительное время автономной работы,
- красивый экран,
- широкий диапазон фитнес-функций.
Минусы:
- высокая цена.
Отличный фитнес-трекер — это Garmin Venu 2. Эти часы дороже, чем Fitbit Versa 3, но у них есть преимущество во времени автономной работы, а также в более точном и быстром GPS. Если вы увлекаетесь бегом, вам понравится приложение Garmin Coach, которое поможет подготовиться к забегу на 5 км, 10 км или полумарафону под руководством опытного тренера и динамичного плана тренировок, который меняется в зависимости от ваших целей и результатов. Также есть отличные функции для любителей походов в тренажерный зал, в том числе график роста мышц, которая помогает планировать тренировки. Также есть поддержка силовых упражнений, велотренировок, бега на беговой дорожке и т.д. Garmin Venu 2 также оснащены четким AMOLED-дисплеем и хорошо продуманным интерфейсом, а это означает, что вы можете взаимодействовать с часами без необходимости подключения к смартфону. Но если вы не увлекаетесь спортом, то можете посчитать все это излишеством, учитывая довольно высокую цену данной модели.
Samsung Galaxy Watch 6
Лучшие флагманские Smart-часы для смартфонов на базе Android
Технические характеристики:
- Операционная система: Wear OS;
- Дисплей: 1,5” AMOLED;
- Разрешение: 480х480 пикселей;
- Возможности подключения: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4 GHz и 5 GHz, GPS, NFC, LTE;
- Аккумулятор: 425 мА/ч / 300 мА/ч.
Плюсы:
- сотовая связь и GPS,
- вращающийся безель,
- новая функция для измерения сердечного ритма.
Минусы:
- вы не можете передавать данные о фитнесе в Google Fit.
Galaxy Watch 6 — последняя модель Smart-часов от Samsung и самая совершенная версия Galaxy Watch. Это прямой и серьезный конкурент линейке Apple Watch Series 8, включая Apple Watch Ultra, а также моделям других производителей. Очевидно, что целевым рынком для Galaxy Watch 6 являются пользователи смартфонов на базе Android, но нет причин, по которым вы не можете использовать эти часы со своим iPhone. Ключевые функции Galaxy Watch 6 включают расширенное отслеживание сна, уведомления об ЭКГ, персонализированные зоны сердечного ритма, анализ биоэлектрического импеданса, температуру кожи, отслеживание менструального цикла и измерение уровня кислорода в крови. Если вам не нужно столь совершенное устройство и вы хотите сэкономить, то обратите внимание на серию Samsung Galaxy Watch 5 или Galaxy Watch 4.
Google Pixel Watch 2
Лучшие Smart-часы от Google
Технические характеристики:
- Операционная система: Wear OS 4;
- Дисплей: 1,2” AMOLED;
- Разрешение: 320х320 пикселей;
- Возможности подключения: Bluetooth 5, Wi-Fi 4, NFC, опционально LTE/eSim;
- Аккумулятор: 306 мА/ч.
Плюсы:
- отслеживание фитнеса Fitbit,
- Google Ассистент,
- автономная работа в течение дня.
Минусы:
- один размер,
- работает только со смартфонами на базе Android,
- для некоторых функций, связанных со здоровьем, требуется подписка.
Google Pixel Watch 2 — еще один претендент на звание конкурента Apple Watch. Часы отлично подходят для тех, у кого уже есть смартфоны линейки Pixel. Благодаря интеграции с Fitbit это также хороший выбор для тех, кто следит за физической формой. Функционал включают в себя GPS, услуги сотовой связи, интеграцию с набором приложений Google и другие удобные инструменты, такие как фонарик и приложение для удаленной камеры. Также на выбор предлагается широкий выбор цветов ремешков. Одним из самых больших недостатков по сравнению с Apple Watch является то, что доступен только один размер. Цена Pixel Watch составляет 350 долларов за модель только с модулем Wi-Fi и 400 долларов за версию с LTE.
Withings ScanWatch Horizon
Smart-часы, похожие на традиционные
Технические характеристики:
- Дисплей: 0,54” AMOLED;
- Разрешение: 116х80 пикселей;
- Аккумулятор: до 30 дней.
- Водонепроницаемость: до 50 м.
Плюсы:
- классический внешний вид,
- расширенные интеллектуальные функции,
- более 20 дней автономной работы.
Минусы:
- нет встроенного GPS,
- крошечный экран,
- высокая цена.
Хотите альтернативу Apple Watch, которая выглядит как традиционные часы? Тогда вам нужны гибридные часы, и мы рекомендуем Withings ScanWatch Horizon. Они выполнены в привычном стиле, но переверните их, и вы сможете воспользоваться функциональностью Smart-часов. С точки зрения отслеживания здоровья — это означает расширенные функции, такие как ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг и сканирование частоты сердечных сокращений, обнаружение нарушения дыхания и отслеживание сна. Фитнес-функции поддерживают езду на велосипеде, бег и ходьбу. Встроенного GPS нет, поэтому вам придется синхронизировать часы со смартфоном. Плюсом является то, что срок службы батареи составляет до 30 дней на одном заряде. В целом, они не такие сложные, как Apple Watch, и их крошечный дисплей на задней панели сильно отличается от большого и детализированного экрана, но в качестве компромисса между классическим внешним видом часов и возможностями Smart-устройства вы не найдете лучшей альтернативы.
Samsung Galaxy Watch 3
Лучшая альтернатива Apple Watch, если вас не волнуют фитнес-функции
Технические характеристики:
- Операционная система: Tizen;
- Дисплей: 1,2” / 1,4” AMOLED;
- Разрешение: 360х360 пикселей;
- Аккумулятор: до 3 дней;
- Водонепроницаемость: 5 АТМ и IP68.
Плюсы:
- стильный внешний вид,
- беспроводная зарядка,
- ЭКГ.
Минусы:
- не предназначены для любителей фитнеса.
Если вы не интересуетесь фитнесом и просто хотите обычные Smart-часы, то присмотритесь к Samsung Galaxy Watch 3. Samsung Galaxy 4 несовместимы с iOS, поэтому лучшим вариантом будет предыдущая модель. Основные функции включают защиту от попадания воды по стандарту IP68, беспроводную зарядку, ЭКГ и мониторинг артериального давления. Samsung Galaxy Watch 3 также могут похвастаться акселерометром, гироскопом, барометром и датчиком внешней освещенности. Хоть это и старая модель, Samsung Galaxy Watch 3 предлагает хороший набор функций для отслеживания здоровья и фитнеса.
Samsung Galaxy Watch Active 2
Бюджетная альтернатива Samsung Galaxy Watch 3
Технические характеристики:
- Операционная система: Tizen;
- Дисплей: 1,2” AMOLED;
- Разрешение: 360х360 пикселей;
- Аккумулятор: до 2 дней;
- Водонепроницаемость: до 50 м.
Плюсы:
- доступная модель,
- тонкие и легкие.
Минусы:
- ограниченный ресурс аккумулятора,
- отсутствует мониторинг артериального давления.
Часы Samsung Galaxy Watch Active 2 очень похожи на Samsung Galaxy Watch 3, но они еще дешевле, тоньше и легче, поэтому больше подходят для тренировок. Эта модель выпускается в двух размерах: 40 мм и 44 мм. Также вы можете выбрать между версией с модулями Bluetooth и Wi-Fi и более дорогой версией с поддержкой сотовой связи. Время автономной работы здесь не так велико, однако если у вас ограниченный бюджет, то низкая цена может оправдать эти компромиссы.
TicWatch Pro 3 Ultra GPS
Лучшая альтернатива Apple Watch для любителей активного отдыха на природе
Технические характеристики:
- Операционная система: WearOS;
- Дисплей: 1,4” AMOLED;
- Разрешение: 454х454 пикселей;
- Аккумулятор: до 45 дней;
- Водонепроницаемость: IP68.
Плюсы:
- двойной дисплей,
- Google Ассистент,
- конкурентоспособная цена.
Минусы:
- приложение Mobvoi не очень удобно для пользователя,
- GPS работает медленно.
Главной особенностью TicWatch Pro 3 Ultra является долговечная батарея, которая обещает работать до 45 дней в обычном режиме использования, а также качество сборки, позволяющее этим часам выдерживать экстремальные условия. Если вы планируете длительный поход или когда-нибудь умудритесь заблудиться в дикой местности, то эти водонепроницаемые Smart-часы с GPS могут стать вашим спасением. Эта модель также может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, благодаря которому все функции работают очень быстро и плавно. Часы оснащены 1,4” экраном Retina AMOLED + FSTN с впечатляющим разрешением 454×454 и плотностью 326 ppi. Также вы можете использовать их для отслеживания частоты пульса, уровня стресса, количества пройденных шагов, качества сна и прогресса в более чем 10 тренировках. Часы предлагают более сложные функции, такие как пульсометр и датчик уровня кислорода в крови, по более низкой цене, чем, скажем, Apple Watch 6 или Samsung Galaxy Watch 3. Кроме того, они оснащены акселерометром, гироскопическим датчиком, датчиком температуры тела и барометром, а фирменное приложение позволяет оценивать степень усталости с такими функциями, так TicHealth, TicPulse и TicExercision.