PayPal запустит продукты на основе ИИ и функцию оплаты «в один клик»

PayPal запустит в этом году продукты на основе искусственного интеллекта, а также функцию оплаты «в один клик». Об этом заявил новый генеральный директор компании Алекс Крисс (Alex Chriss). PayPal развернет платформу на базе ИИ, которая позволит продавцам привлекать новых клиентов на основе их предыдущей истории покупок, используя данные торговых транзакций на общую сумму примерно в полтриллиона долларов по всему миру.

Это первое крупное объявление под руководством Алекса Крисса, который присоединился к PayPal в сентябре 2023 года. Представленные им новые продукты на основе нейросети являются еще одним примером того, как компании пытаются использовать энтузиазм инвесторов в отношении ИИ, который в этом месяце помог фондовым рынкам США достичь рекордных высот, отмечает агентство Reuters.

Инвесторы надеются, что Крисс, который ранее был старшим руководителем компании-разработчика программного обеспечения Intuit, откроет новую страницу в истории PayPal и «оживит» акции компании, которые упали более чем на 22% с января 2023. Крисс назвал 2024 год «переходным» для PayPal и пообещал существенно увеличить прибыльность компании.

Продавцы смогут использовать отдельный инструмент на основе ИИ под названием «умные квитанции», чтобы рекомендовать персонализированные товары покупателям в своих электронных квитанциях, а также начислять кэшбэк.

«Данные, которыми мы владеем, и наша способность фактически видеть, что люди покупают, и знать, на что торговцы пытаются ориентироваться, я считаю, вот где искусственный интеллект является огромной возможностью для нас», — сказал он в интервью Reuters.

Также PayPal представила функцию оплаты «в один клик» под названием Fastlane, которая на ранних этапах тестирования увеличила скорость оплаты почти на 40%, а также новые возможности для бизнес-профилей Venmo.

Акции PayPal на последних торгах упали на 4,6%, так как кроме новостей от руководителя, инвесторы ждут реальных изменений от компании.