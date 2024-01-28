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29 января, 2024
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IP-камера из старого смартфона

IP-камера

Сегодня практически у каждого дома есть старый смартфон, который лежит без дела. Не спешите его выбрасывать или продать за несколько процентов от его первоначальной цены. Вы спокойно можете использовать его как IP-камеру. IP-камера — это устройство для видеонаблюдения, которое передает видео в цифровом формате через интернет по протоколу IP. С помощью такого гаджета можно в прямом эфире следить за обстановкой в квартире или загородном доме, наблюдать за детьми и домашними животными в ваше отсутствие. Но для этого необязательно приобретать отдельное устройство. Вам понадобится работающий смартфон с камерой и возможностью выхода в интернет, штатив или устойчивая подставка, чтобы гаджет можно было установить в нужном месте, а также зарядное устройство, если вы хотите оставить смартфон включенным надолго. После этого достаточно установить на старый смартфон одно из приложений, с которые мы сегодня вас познакомим.

Alfred

Alfred — одно из самых популярных приложений для видеонаблюдения с понятным русскоязычным интерфейсом и двумя режимами работы: «Камера» и «Монитор». Для авторизации можно использовать аккаунты Google, Apple или электронную почту. Смартфон, с которого будет производиться видеонаблюдение, ставится в режим «Камера». Далее необходимо установить это же приложение на смартфон или другое устройство, с которого вы будете смотреть транслируемое видео, войти под тем же аккаунтом и включить режим «Монитор». Кстати, Alfred доступен не только на смартфонах, но и на персональных компьютерах. Достаточно войти в свой аккаунт на официальном сайте приложения и смотреть трансляцию прямо через браузер. Приложения для Android и iOS условно-бесплатные, но содержат рекламные объявления. Однако в бесплатной версии доступны все нужные функции: датчик движения, запись при слабом освещении, двусторонняя связь. Чтобы убрать рекламу, понадобится оплатить подписку. Доступ на месяц обойдется в 5,99 доллара, а на год — в 29,99 доллара.

Плюсы:

  • простой русскоязычный интерфейс,
  • обнаружение движения,
  • мгновенные оповещения о движении в кадре,
  • режим для записи при слабом освещении,
  • возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами,
  • трансляция видео в прямом эфире,
  • наличие двусторонней связи позволяет общаться с членами семьи при необходимости,
  • приложение поддерживает трансляции через Wi-Fi и мобильный интернет, автоматически выбирая лучшее соединение,
  • запись видео в облако.

Минусы:

  • реклама в бесплатной версии,
  • экран должен быть всегда включен, из-за чего быстро садится батарея смартфона,
  • в бесплатной версии записи в облаке хранятся не более 7 дней,
  • невысокое качество видео.

TrackView — Home Safe

Это приложение можно установить не только на смартфоны с Android и iOS, но и на компьютеры Windows и Mac. Правда, версия для компьютеров предназначена исключительно для мониторинга. Как и в случае c Alfred, в TrackView вам не придется заводить отдельный аккаунт. Программа интегрируется с учетной записью Google. Начать работу предельно просто. Установите мобильное приложение на смартфон или планшет, который будет играть роль камеры, а также на компьютер, с которого будет вестись наблюдение. Авторизуйтесь в обеих частях TrackView под одной учетной записью. Отдельно отметим, что почти все функции доступны уже в бесплатной версии приложения. Например, оповещение о срабатывании датчика звука или движения, режим дневной и ночной съемки, запись видео в память устройства. Самая бюджетная платная версия обойдется в 2,99 доллара в месяц, а самая дорогая — в 6,99 доллара.

Плюсы:

  • простой интерфейс с поддержкой русского языка и понятный процесс установки,
  • наличие приложения для компьютеров,
  • большинство функций доступны в бесплатной версии,
  • режим ночной съемки,
  • переключение между фронтальной и тыльной камерами,
  • автоматическое повторное подключение при проблемах со связью.

Минусы:

  • не работает через браузер,
  • все функции, связанные с геолокацией, доступны только в премиум-версии,
  • съемка в фоновом режиме и хранение записей в облаке доступны только при покупке премиум-версии, бесплатно — первые 7 дней.

Manything

Приложение Manything обладает простым интерфейсом, так что проблем в работе с ним быть не должно. После установки утилиты необходимо пройти бесплатную регистрацию, а затем нужно выбрать режим Viewer (просмотр изображения) или Camera (устройство будет работать как IP-камера). Manything доступен для смартфонов на базе iPhone и Android. Трансляции можно смотреть в браузере на официальном сайте сервиса через любое устройство. За подписку на Manything просят 3,99 доллара ежемесячно, но при использовании приложения в бытовых целях можно обойтись и бесплатными функциями.

Плюсы:

  • наличие полностью бесплатной версии,
  • оповещения о движении в кадре,
  • возможность просматривать видео через браузер,
  • удаленное управление камерой,
  • запись в облако (в платной версии).

Минусы:

  • нет интеграции с Google-аккаунтом,
  • запись видео в облачное хранилище данных доступна только в платной версии,

Faceter

Faceter — простое приложение для Android и iOS, которое позволяет не только просматривать онлайн-трансляции, но и хранить видеоархив в облаке. Для использования сервиса не требуется регистрация. Достаточно установить Faceter на два смартфона: один использовать в качестве камеры, а другой — для просмотра видео и мониторинга. Устройства объединятся с помощью специальной ссылки. Просматривать видео можно через web-интерфейс или через само приложение на другом смартфоне. Базовые функции, например, подключения одного устройства в качестве камеры и запись в архив видео длительностью до 24 часов, доступны совершенно бесплатно. С премиум-подпиской вы получите возможность записывать видео в HD-качестве и хранить ролики в облаке 7 дней.

Плюсы:

  • бесплатное подключение неограниченного количества смартфонов в качестве камеры наблюдения,
  • оповещение о движении,
  • 24 часа хранения видео в облачном архиве для каждой камеры бесплатно,
  • многопользовательский доступ,
  • возможность смотреть видео через браузер,
  • не требуется регистрации, достаточно установить приложение.

Минусы:

  • видео в HD-качестве доступно только при покупке подписки,
  • нет двусторонней связи,
  • нет режима для съемки при плохом освещении.

WardenCam

WardenCam подходит для смартфонов на базе Android и iOS. Кроме того, с недавнего времени появилась возможность смотреть трансляции на сайте сервиса через браузер Google Chrome. Бесплатная версия поможет записывать видео в высоком качестве, сохранять файлы в Dropbox и Google Drive, использовать режим ночной съемки, общаться через приложение и многое другое. Для начала работы необходимо установить WardenCam, авторизоваться с помощью Google-аккаунта и назначить каждому из устройств его роль: камера или монитор. После этого процесс съемки запустится автоматически. Чтобы отключить рекламу, необходимо оформить подписку, но и без нее все функции доступны бесплатно.

Плюсы:

  • трансляция видео со звуком в реальном времени,
  • передача звука в обе стороны (можно общаться с тем, кто находится перед камерой),
  • режим ночной съемки,
  • включение записи по расписанию и вручную,
  • оповещение о движении с автоматическим включением записи,
  • запись файлов в Google Drive или Dropbox,
  • подключение нескольких смартфонов в качестве камеры,
  • удаленное переключение между фронтальной и основной камерами,
  • видео в хорошем качестве в бесплатной версии.

Минусы:

  • просмотр видео через браузер находится на стадии тестирования, возможны сбои,
  • web-мониторинг работает только в Google Chrome,
  • в бесплатной версии много рекламы.

AtHome

Главное отличие AtHome от остальных сервисов заключается в том, что для его работы нужно два разных приложения. AtHome Video Streamer устанавливается на смартфон, исполняющий роль камеры, а AtHome Camera — на устройство, которое будет использоваться в качестве монитора. Программы подходят для Android и iOS. Кроме того, на официальном сайте разработчиков можно просматривать видео через браузер и скачать приложения для Windows и MacOS. Для подключения смартфона потребуется зарегистрировать личный аккаунт, к которому подключаются все камеры. При запуске AtHome Video Streamer гаджет переходит в режим видеокамеры, после чего ему присваиваются индивидуальный номер CID, имя устройства и пароль, который производитель рекомендует поменять на свой. При запуске AtHome Camera на другом устройстве необходимо ввести данные своего аккаунта и подключить камеру с помощью кода CID или QR.

Плюсы:

  • есть версия для компьютеров на Windows и Mac,
  • детектор движения с тремя уровнями чувствительности, функцией включения записи и оповещения,
  • запись видео по расписанию,
  • работа в фоновом режиме,
  • наличие двусторонней связи.

Минусы:

  • нельзя авторизоваться через Google-аккаунт,
  • 2 разных приложения для мониторинга и записи видео, что усложняет установку,
  • платное облачное хранилище данных.
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