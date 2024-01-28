IP-камера из старого смартфона

Сегодня практически у каждого дома есть старый смартфон, который лежит без дела. Не спешите его выбрасывать или продать за несколько процентов от его первоначальной цены. Вы спокойно можете использовать его как IP-камеру. IP-камера — это устройство для видеонаблюдения, которое передает видео в цифровом формате через интернет по протоколу IP. С помощью такого гаджета можно в прямом эфире следить за обстановкой в квартире или загородном доме, наблюдать за детьми и домашними животными в ваше отсутствие. Но для этого необязательно приобретать отдельное устройство. Вам понадобится работающий смартфон с камерой и возможностью выхода в интернет, штатив или устойчивая подставка, чтобы гаджет можно было установить в нужном месте, а также зарядное устройство, если вы хотите оставить смартфон включенным надолго. После этого достаточно установить на старый смартфон одно из приложений, с которые мы сегодня вас познакомим.

Alfred

Alfred — одно из самых популярных приложений для видеонаблюдения с понятным русскоязычным интерфейсом и двумя режимами работы: «Камера» и «Монитор». Для авторизации можно использовать аккаунты Google, Apple или электронную почту. Смартфон, с которого будет производиться видеонаблюдение, ставится в режим «Камера». Далее необходимо установить это же приложение на смартфон или другое устройство, с которого вы будете смотреть транслируемое видео, войти под тем же аккаунтом и включить режим «Монитор». Кстати, Alfred доступен не только на смартфонах, но и на персональных компьютерах. Достаточно войти в свой аккаунт на официальном сайте приложения и смотреть трансляцию прямо через браузер. Приложения для Android и iOS условно-бесплатные, но содержат рекламные объявления. Однако в бесплатной версии доступны все нужные функции: датчик движения, запись при слабом освещении, двусторонняя связь. Чтобы убрать рекламу, понадобится оплатить подписку. Доступ на месяц обойдется в 5,99 доллара, а на год — в 29,99 доллара.

Плюсы:

простой русскоязычный интерфейс,

обнаружение движения,

мгновенные оповещения о движении в кадре,

режим для записи при слабом освещении,

возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами,

трансляция видео в прямом эфире,

наличие двусторонней связи позволяет общаться с членами семьи при необходимости,

приложение поддерживает трансляции через Wi-Fi и мобильный интернет, автоматически выбирая лучшее соединение,

запись видео в облако.

Минусы:

реклама в бесплатной версии,

экран должен быть всегда включен, из-за чего быстро садится батарея смартфона,

в бесплатной версии записи в облаке хранятся не более 7 дней,

невысокое качество видео.

TrackView — Home Safe

Это приложение можно установить не только на смартфоны с Android и iOS, но и на компьютеры Windows и Mac. Правда, версия для компьютеров предназначена исключительно для мониторинга. Как и в случае c Alfred, в TrackView вам не придется заводить отдельный аккаунт. Программа интегрируется с учетной записью Google. Начать работу предельно просто. Установите мобильное приложение на смартфон или планшет, который будет играть роль камеры, а также на компьютер, с которого будет вестись наблюдение. Авторизуйтесь в обеих частях TrackView под одной учетной записью. Отдельно отметим, что почти все функции доступны уже в бесплатной версии приложения. Например, оповещение о срабатывании датчика звука или движения, режим дневной и ночной съемки, запись видео в память устройства. Самая бюджетная платная версия обойдется в 2,99 доллара в месяц, а самая дорогая — в 6,99 доллара.

Плюсы:

простой интерфейс с поддержкой русского языка и понятный процесс установки,

наличие приложения для компьютеров,

большинство функций доступны в бесплатной версии,

режим ночной съемки,

переключение между фронтальной и тыльной камерами,

автоматическое повторное подключение при проблемах со связью.

Минусы:

не работает через браузер,

все функции, связанные с геолокацией, доступны только в премиум-версии,

съемка в фоновом режиме и хранение записей в облаке доступны только при покупке премиум-версии, бесплатно — первые 7 дней.

Manything

Приложение Manything обладает простым интерфейсом, так что проблем в работе с ним быть не должно. После установки утилиты необходимо пройти бесплатную регистрацию, а затем нужно выбрать режим Viewer (просмотр изображения) или Camera (устройство будет работать как IP-камера). Manything доступен для смартфонов на базе iPhone и Android. Трансляции можно смотреть в браузере на официальном сайте сервиса через любое устройство. За подписку на Manything просят 3,99 доллара ежемесячно, но при использовании приложения в бытовых целях можно обойтись и бесплатными функциями.

Плюсы:

наличие полностью бесплатной версии,

оповещения о движении в кадре,

возможность просматривать видео через браузер,

удаленное управление камерой,

запись в облако (в платной версии).

Минусы:

нет интеграции с Google-аккаунтом,

запись видео в облачное хранилище данных доступна только в платной версии,

Faceter

Faceter — простое приложение для Android и iOS, которое позволяет не только просматривать онлайн-трансляции, но и хранить видеоархив в облаке. Для использования сервиса не требуется регистрация. Достаточно установить Faceter на два смартфона: один использовать в качестве камеры, а другой — для просмотра видео и мониторинга. Устройства объединятся с помощью специальной ссылки. Просматривать видео можно через web-интерфейс или через само приложение на другом смартфоне. Базовые функции, например, подключения одного устройства в качестве камеры и запись в архив видео длительностью до 24 часов, доступны совершенно бесплатно. С премиум-подпиской вы получите возможность записывать видео в HD-качестве и хранить ролики в облаке 7 дней.

Плюсы:

бесплатное подключение неограниченного количества смартфонов в качестве камеры наблюдения,

оповещение о движении,

24 часа хранения видео в облачном архиве для каждой камеры бесплатно,

многопользовательский доступ,

возможность смотреть видео через браузер,

не требуется регистрации, достаточно установить приложение.

Минусы:

видео в HD-качестве доступно только при покупке подписки,

нет двусторонней связи,

нет режима для съемки при плохом освещении.

WardenCam

WardenCam подходит для смартфонов на базе Android и iOS. Кроме того, с недавнего времени появилась возможность смотреть трансляции на сайте сервиса через браузер Google Chrome. Бесплатная версия поможет записывать видео в высоком качестве, сохранять файлы в Dropbox и Google Drive, использовать режим ночной съемки, общаться через приложение и многое другое. Для начала работы необходимо установить WardenCam, авторизоваться с помощью Google-аккаунта и назначить каждому из устройств его роль: камера или монитор. После этого процесс съемки запустится автоматически. Чтобы отключить рекламу, необходимо оформить подписку, но и без нее все функции доступны бесплатно.

Плюсы:

трансляция видео со звуком в реальном времени,

передача звука в обе стороны (можно общаться с тем, кто находится перед камерой),

режим ночной съемки,

включение записи по расписанию и вручную,

оповещение о движении с автоматическим включением записи,

запись файлов в Google Drive или Dropbox,

подключение нескольких смартфонов в качестве камеры,

удаленное переключение между фронтальной и основной камерами,

видео в хорошем качестве в бесплатной версии.

Минусы:

просмотр видео через браузер находится на стадии тестирования, возможны сбои,

web-мониторинг работает только в Google Chrome,

в бесплатной версии много рекламы.

AtHome

Главное отличие AtHome от остальных сервисов заключается в том, что для его работы нужно два разных приложения. AtHome Video Streamer устанавливается на смартфон, исполняющий роль камеры, а AtHome Camera — на устройство, которое будет использоваться в качестве монитора. Программы подходят для Android и iOS. Кроме того, на официальном сайте разработчиков можно просматривать видео через браузер и скачать приложения для Windows и MacOS. Для подключения смартфона потребуется зарегистрировать личный аккаунт, к которому подключаются все камеры. При запуске AtHome Video Streamer гаджет переходит в режим видеокамеры, после чего ему присваиваются индивидуальный номер CID, имя устройства и пароль, который производитель рекомендует поменять на свой. При запуске AtHome Camera на другом устройстве необходимо ввести данные своего аккаунта и подключить камеру с помощью кода CID или QR.

Плюсы:

есть версия для компьютеров на Windows и Mac,

детектор движения с тремя уровнями чувствительности, функцией включения записи и оповещения,

запись видео по расписанию,

работа в фоновом режиме,

наличие двусторонней связи.

Минусы: