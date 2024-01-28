IP-камера из старого смартфона

Сегодня практически у каждого дома есть старый смартфон, который лежит без дела. Не спешите его выбрасывать или продать за несколько процентов от его первоначальной цены. Вы спокойно можете использовать его как IP-камеру. IP-камера — это устройство для видеонаблюдения, которое передает видео в цифровом формате через интернет по протоколу IP. С помощью такого гаджета можно в прямом эфире следить за обстановкой в квартире или загородном доме, наблюдать за детьми и домашними животными в ваше отсутствие. Но для этого необязательно приобретать отдельное устройство. Вам понадобится работающий смартфон с камерой и возможностью выхода в интернет, штатив или устойчивая подставка, чтобы гаджет можно было установить в нужном месте, а также зарядное устройство, если вы хотите оставить смартфон включенным надолго. После этого достаточно установить на старый смартфон одно из приложений, с которые мы сегодня вас познакомим.
Alfred
Alfred — одно из самых популярных приложений для видеонаблюдения с понятным русскоязычным интерфейсом и двумя режимами работы: «Камера» и «Монитор». Для авторизации можно использовать аккаунты Google, Apple или электронную почту. Смартфон, с которого будет производиться видеонаблюдение, ставится в режим «Камера». Далее необходимо установить это же приложение на смартфон или другое устройство, с которого вы будете смотреть транслируемое видео, войти под тем же аккаунтом и включить режим «Монитор». Кстати, Alfred доступен не только на смартфонах, но и на персональных компьютерах. Достаточно войти в свой аккаунт на официальном сайте приложения и смотреть трансляцию прямо через браузер. Приложения для Android и iOS условно-бесплатные, но содержат рекламные объявления. Однако в бесплатной версии доступны все нужные функции: датчик движения, запись при слабом освещении, двусторонняя связь. Чтобы убрать рекламу, понадобится оплатить подписку. Доступ на месяц обойдется в 5,99 доллара, а на год — в 29,99 доллара.
Плюсы:
- простой русскоязычный интерфейс,
- обнаружение движения,
- мгновенные оповещения о движении в кадре,
- режим для записи при слабом освещении,
- возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами,
- трансляция видео в прямом эфире,
- наличие двусторонней связи позволяет общаться с членами семьи при необходимости,
- приложение поддерживает трансляции через Wi-Fi и мобильный интернет, автоматически выбирая лучшее соединение,
- запись видео в облако.
Минусы:
- реклама в бесплатной версии,
- экран должен быть всегда включен, из-за чего быстро садится батарея смартфона,
- в бесплатной версии записи в облаке хранятся не более 7 дней,
- невысокое качество видео.
TrackView — Home Safe
Это приложение можно установить не только на смартфоны с Android и iOS, но и на компьютеры Windows и Mac. Правда, версия для компьютеров предназначена исключительно для мониторинга. Как и в случае c Alfred, в TrackView вам не придется заводить отдельный аккаунт. Программа интегрируется с учетной записью Google. Начать работу предельно просто. Установите мобильное приложение на смартфон или планшет, который будет играть роль камеры, а также на компьютер, с которого будет вестись наблюдение. Авторизуйтесь в обеих частях TrackView под одной учетной записью. Отдельно отметим, что почти все функции доступны уже в бесплатной версии приложения. Например, оповещение о срабатывании датчика звука или движения, режим дневной и ночной съемки, запись видео в память устройства. Самая бюджетная платная версия обойдется в 2,99 доллара в месяц, а самая дорогая — в 6,99 доллара.
Плюсы:
- простой интерфейс с поддержкой русского языка и понятный процесс установки,
- наличие приложения для компьютеров,
- большинство функций доступны в бесплатной версии,
- режим ночной съемки,
- переключение между фронтальной и тыльной камерами,
- автоматическое повторное подключение при проблемах со связью.
Минусы:
- не работает через браузер,
- все функции, связанные с геолокацией, доступны только в премиум-версии,
- съемка в фоновом режиме и хранение записей в облаке доступны только при покупке премиум-версии, бесплатно — первые 7 дней.
Manything
Приложение Manything обладает простым интерфейсом, так что проблем в работе с ним быть не должно. После установки утилиты необходимо пройти бесплатную регистрацию, а затем нужно выбрать режим Viewer (просмотр изображения) или Camera (устройство будет работать как IP-камера). Manything доступен для смартфонов на базе iPhone и Android. Трансляции можно смотреть в браузере на официальном сайте сервиса через любое устройство. За подписку на Manything просят 3,99 доллара ежемесячно, но при использовании приложения в бытовых целях можно обойтись и бесплатными функциями.
Плюсы:
- наличие полностью бесплатной версии,
- оповещения о движении в кадре,
- возможность просматривать видео через браузер,
- удаленное управление камерой,
- запись в облако (в платной версии).
Минусы:
- нет интеграции с Google-аккаунтом,
- запись видео в облачное хранилище данных доступна только в платной версии,
Faceter
Faceter — простое приложение для Android и iOS, которое позволяет не только просматривать онлайн-трансляции, но и хранить видеоархив в облаке. Для использования сервиса не требуется регистрация. Достаточно установить Faceter на два смартфона: один использовать в качестве камеры, а другой — для просмотра видео и мониторинга. Устройства объединятся с помощью специальной ссылки. Просматривать видео можно через web-интерфейс или через само приложение на другом смартфоне. Базовые функции, например, подключения одного устройства в качестве камеры и запись в архив видео длительностью до 24 часов, доступны совершенно бесплатно. С премиум-подпиской вы получите возможность записывать видео в HD-качестве и хранить ролики в облаке 7 дней.
Плюсы:
- бесплатное подключение неограниченного количества смартфонов в качестве камеры наблюдения,
- оповещение о движении,
- 24 часа хранения видео в облачном архиве для каждой камеры бесплатно,
- многопользовательский доступ,
- возможность смотреть видео через браузер,
- не требуется регистрации, достаточно установить приложение.
Минусы:
- видео в HD-качестве доступно только при покупке подписки,
- нет двусторонней связи,
- нет режима для съемки при плохом освещении.
WardenCam
WardenCam подходит для смартфонов на базе Android и iOS. Кроме того, с недавнего времени появилась возможность смотреть трансляции на сайте сервиса через браузер Google Chrome. Бесплатная версия поможет записывать видео в высоком качестве, сохранять файлы в Dropbox и Google Drive, использовать режим ночной съемки, общаться через приложение и многое другое. Для начала работы необходимо установить WardenCam, авторизоваться с помощью Google-аккаунта и назначить каждому из устройств его роль: камера или монитор. После этого процесс съемки запустится автоматически. Чтобы отключить рекламу, необходимо оформить подписку, но и без нее все функции доступны бесплатно.
Плюсы:
- трансляция видео со звуком в реальном времени,
- передача звука в обе стороны (можно общаться с тем, кто находится перед камерой),
- режим ночной съемки,
- включение записи по расписанию и вручную,
- оповещение о движении с автоматическим включением записи,
- запись файлов в Google Drive или Dropbox,
- подключение нескольких смартфонов в качестве камеры,
- удаленное переключение между фронтальной и основной камерами,
- видео в хорошем качестве в бесплатной версии.
Минусы:
- просмотр видео через браузер находится на стадии тестирования, возможны сбои,
- web-мониторинг работает только в Google Chrome,
- в бесплатной версии много рекламы.
AtHome
Главное отличие AtHome от остальных сервисов заключается в том, что для его работы нужно два разных приложения. AtHome Video Streamer устанавливается на смартфон, исполняющий роль камеры, а AtHome Camera — на устройство, которое будет использоваться в качестве монитора. Программы подходят для Android и iOS. Кроме того, на официальном сайте разработчиков можно просматривать видео через браузер и скачать приложения для Windows и MacOS. Для подключения смартфона потребуется зарегистрировать личный аккаунт, к которому подключаются все камеры. При запуске AtHome Video Streamer гаджет переходит в режим видеокамеры, после чего ему присваиваются индивидуальный номер CID, имя устройства и пароль, который производитель рекомендует поменять на свой. При запуске AtHome Camera на другом устройстве необходимо ввести данные своего аккаунта и подключить камеру с помощью кода CID или QR.
Плюсы:
- есть версия для компьютеров на Windows и Mac,
- детектор движения с тремя уровнями чувствительности, функцией включения записи и оповещения,
- запись видео по расписанию,
- работа в фоновом режиме,
- наличие двусторонней связи.
Минусы:
- нельзя авторизоваться через Google-аккаунт,
- 2 разных приложения для мониторинга и записи видео, что усложняет установку,
- платное облачное хранилище данных.