10 причин, по которым 2024 год — лучшее время для сборки персонального компьютера

Начало 2020-х годов было мрачным временем для сборщиков персональных компьютеров. Пандемия, сопровождавшаяся повсеместной нехваткой компонентов для сборки компьютеров и гиперинфляцией цен на графические процессоры, закрепила представление о том, что сборка больше не стоит того. Доступность графических процессоров была ограничена не только сложностями с поставками и взвинчиванием цен, но и огромным спросом на оборудование для майнинга криптовалют. Поэтому сборка собственного компьютера попросту была лишена экономического смысла. Но сейчас звезды сошлись, чтобы вернуть популярность настольным компьютерам, к сборке которых вы можете приложить собственные усилия. Давайте рассмотрим причины, почему сегодня возможность сборки собственного персонального компьютера более выгодна, чем это было последние полвека.

Мир графических процессоров вернулся к нормальной жизни

Для многих сборщиков компьютеров графический процессор был и остается основным компонентом, за исключением, возможно, процессора. Сегодня вы можете приобрести желаемый графический процессор, по большей части, по рекомендуемой розничной цене или около нее (так называемая «прейскурантная цена»). Но в период с 2017 по 2022 г.г. инфляция была нормой, что привело к мысленный «перезагрузке цен», с чем мы и живем по сей день. Тем более что видеокарты высокого класса могут стоить вдвое дороже, чем 10 лет назад.

Однако стоит посмотреть глубже. Когда NVIDIA GeForce GTX 1080 была выпущена в 2016 году, это была топовая видеокарта для обычных потребителей по цене в 699 долларов. При выпуске графических процессоров последующих поколений тот же относительный «уровень» карт поднимался все выше и выше. Например, стартовая цена GeForce RTX 4080 в конце 2022 года составляла сногсшибательную рекомендованную розничную цену в 1199 долларов. И это не говоря уже о том, что время между 1080 и 4080 было связано с огромным пандемическим искажением цен, в котором понятие рекомендуемой розничной цены значило очень мало. Тем не менее, топовая карта 2016 года была идеальной для игр с разрешением 1080p, отличной для игр с разрешением 1440p, но едва ли достаточно хорошей для любых игр с разрешением 4K. Идея игр в разрешении 4K была всего лишь вспышкой в глазах большинства геймеров, а потребительские мониторы с таким разрешением казались непрактичны для большинства пользователей. Сегодня же NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4080 Super (настоящие соперники в играх с разрешением 4K с необычайным бюджетом) находятся в совершенно другой лиге. Да и игры стали гораздо более требовательными. Но современные карты стоимостью от 500 до 700 долларов (такие как NVIDIA GeForce RTX 4070 Super и AMD Radeon RX 7800 XT) обеспечивают сверхплавную игру с высоким разрешением 1440p и умеренную игру в 4K. Это впечатляющий прирост производительности за такие деньги с течением времени.

Действительно, именно это делает расчеты на графическом процессоре такими запутанными. Но теперь вы получаете гораздо больше от меньших по уровню видеокарт. Там, где когда-то вам бы потребовалась GeForce GTX 1080 за 699 долларов, чтобы играть в новейшие на тот момент игры с высокой частотой обновления и максимальными настройками в разрешении 1440p, теперь вы можете сделать это с помощью более дешевой карты и с гораздо более требовательными играми. Кроме того, сейчас есть методы суперсэмплинга и генерации кадров (множество разновидностей FSR от AMD и DLSS от NVIDIA), которые позволяют еще больше расширить возможности современной карты.

Короче говоря, теперь оценка видеокарт — это гораздо больше, чем просто сравнение названий и их относительных позиций. Линейки и названия остались прежними, но все представители этого рынка предлагают гораздо больше возможностей, что по-новому определило то, что действительно нужно большинству людей в качестве базового уровня. Так, например, сегодня видеокарта с поддержкой разрешения 1080p и ценой менее 300 долларов подойдет большинству обычных геймеров. И последний фактор — выход Intel на рынок видеокарт в 2023 году с линейкой Arc увеличил ассортимент в бюджетном сегменте. Большую часть 2023 года компания Intel потратила на оттачивание драйверов дискретных графических процессоров и борьбу с трудностями роста на гиперконкурентном рынке. В 2024 году бюджетные предложения этого производителя станут более конкурентоспособными, и мы с нетерпением ждем, что привнесут на рынок карты Intel второго поколения «Battlemage».

Немного о процессорах и сокетах

AMD перевернула мир компьютеров в 2017 году, выпустив свои первые чипы Ryzen для настольных компьютеров. Они дебютировали на платформе AM4, чьи сокеты и соответствующие чипсеты просуществовали до 2023 года. И, что впечатляет, AM4 все еще жизнеспособна в 2024 году. AMD даже представила еще несколько, вероятно, последних бюджетных чипов AM4 на выставке CES 2024. Кроме того, AMD пообещала поддерживать процессор AM5 как минимум до 2026 года, так что вы можете спокойно создать систему на базе AM5 прямо сейчас. И наоборот, вы можете получить более выгодные предложения на надежные чипы Ryzen с разъемом AM4, чтобы установить старую плату, которая у вас уже есть, и получить большую прибыль, вообще не покупая новую материнскую плату.

Intel, напротив, продолжает менять сокеты и платформы каждое второе поколение (ну, за исключением слегка продвинутого Raptor Lake Refresh 14-го поколения, который использует тот же сокет LGA 1700, что и ядра 12-го и 13-го поколений). Это означает, что в большинстве случаев, если вы собираете настольный компьютер на базе Intel, ваше следующее большое обновление потребует замены материнской платы и процессора. Тем не менее, если вы не обновляли свой настольный компьютер в течение последних нескольких лет, возможность использовать решения Intel выглядит сейчас очень заманчиво. Благодаря добавлению Intel гибридной архитектуры производительных и эффективных ядер к ядрам 12-го поколения (Alder Lake), а также превосходной производительности с одним ядром или небольшим подмножеством ядер, вы получаете чипы, которые соперничают за первенство на поле для игр, особенно в разрешении 1080p и с высокой частотой обновления.

SSD-накопители ушли в турборежим

Конечно, шина PCI Express 5.0 (PCIe 5.0) не будет иметь большого значения для любителей графических процессоров, стремящихся максимизировать графическую производительность, но для создателей контента, которым необходимо осуществлять массовую и сверхбыструю передачу файлов, SSD-накопители PCIe 5.0 станут элитными потребительскими товарами на ближайшие 1-2 года. Их поддержка обеспечена не всеми материнскими платами, за исключением новейших, но скорость в 10000 Мбит/с и выше заинтересует опытных пользователей, работающих с очень большими наборами данных или медиафайлами большого размера, особенно при редактировании видео.

Возможность добавить в систему несколько накопителей PCIe 5.0, даже если вам придется сделать это через карту расширения SSD PCIe, также создает интригующие возможности для быстрого резервного копирования огромных медиафайлов. На большинстве материнских плат вы не найдете встроенной поддержки PCIe 5.0 M.2 более чем в одном слоте M.2, но это развивающаяся область, которая делает 2024 год подходящим для сборки персонального компьютера с упором на чрезвычайно высокоскоростное хранилище.

Недавние нововведения упрощают сборку

Да, нас по-прежнему разочаровывают разъемы, которые требуют внимательно изучить руководство по материнской плате на предмет расположения контактов перед их подключением. И если у вас 100% зрение, вам все равно может понадобиться лупа, чтобы идентифицировать все контакты и разъемы на материнской плате. Некоторые вещи, к сожалению, не меняются. Но такие удобные функции, как откидные замки на слотах SSD M.2, становятся все более распространенными. Стандартизированный разъем для портов USB Type-C на передней панели (получивший название Type-E) также становится популярнее. Кроме того, многие производители материнских плат теперь придерживаются стандартного расположения контактов. Все эти элементы в совокупности сильно отличают процесс сборки от того, который был 5 или 10 лет назад.

Появление адресных портов RGB (ARGB) на материнских платах также сделало освещение корпуса и компонентов менее похожим на крысиное гнездо проприетарных соединений и контроллеров. Подключение нескольких вентиляторов к порту ARGB на материнской плате или к одному разъему на контроллере позволяет уменьшить количество «спагетти» из проводов подстветки. А появление в Windows 11 технологии Windows Dynamic Lighting обещает в конечном итоге упростить управление освещением компонентов настольного компьютера.

Оперативная память и SSD-накопители пока еще дешевы, но хорошие времена, вероятно, не продлятся долго

Агрессивные цены на SSD-накопители и оперативную память DDR5, которая теперь является предпочтительным типом на текущих платформах AMD и Intel, могут не сохраниться в этом году. Но сейчас самое удачное время для приобретения недорогих и емких накопителей. Инвестиций, которые вы делаете сейчас, должно хватить как минимум до следующего обновления. Цены на SSD-накопители PCIe 4.0 NVMe делают их доступными для большинства сборщиков компьютеров, а их скорость достаточно высока практически для любого сценария использования. Если вы не собираетесь осуществлять скоростную передачу больших объемов данных и ваши потребности в скорости записи невелики, то вы можете найти выгодные предложения среди множества дешевых жестких дисков.

«Золотой век» корпусов для компьютеров

Если вы достаточно взрослый пользователь, то наверняка помните первые армии темно-бежевых корпусов для компьютеров. По мере того как сборка персонального компьютера превратилась в хобби, развивались и сами корпуса. Мы стали свидетелями фазы домашнего кинотеатра, появления компактных корпусов Mini-ITX, супер-башен, предназначенных для размещения нескольких приводов для CD- и DVD-дисков, а затем перехода к научно-фантастическим моделям и имитаторам шасси Alienware. Все это время RGB-подсветка проникала в корпуса настольных компьютеров, особенно после того, как были сделаны окна на боковых панелях, сначала в виде декоративной подсветки и одноцветных вентиляторов, а затем в виде современных программируемых RGB-вентиляторов, подсветки на графических процессорах, материнских платах и модулях оперативной памяти.

2024 году знаменует фазу «стеклянной витрины» в дизайне корпусов с максимальной видимостью всех компонентов. И от изобретательности производителей пользователи только выигрывают. Теперь вы можете приобрести корпус для компьютера со встроенными LCD-дисплеями, с интересной модульной конструкцией и даже с деревянными панелями. И инновации в этой сфере не демонстрируют никаких признаков замедления. Следите за выставками, такими как CES или Computex, и вы сможете увидеть все новинки, что появятся в ближайшее время на рынке.

Время мониторов с высокой частотой обновления

Когда вы в последний раз собирали компьютер, мониторов с частотой обновления 360 или 500 Hz, вероятно, еще не существовало. Конечно, они действительно нужны лишь немногим высокомотивированным киберспортсменам, но мы также готовы поспорить, что сегодня вы не сможете приобрести скромный игровой монитор с частотой обновления 144 Hz по более выгодной цене.

Как это связано со сборкой персонального компьютера? Для достижения высокой частоты обновления в игре, необходимой для использования этих панелей с разрешением 1080p или 1440p, требуется тщательно выбранная комбинация процессора и видеокарты, чтобы избежать узких мест в частоте кадров. И этого лучше всего достичь в точной индивидуальной конфигурации, изготовленной своими руками. И AMD, и Intel предлагают привлекательные процессоры, чтобы держать шлюзы кадров открытыми. Для AMD это будут специальные процессоры X3D серий Ryzen 5000 и 7000, оснащенные дополнительным встроенным кэшем. Последние модели процессоров Intel Core i7 и i9 (с 12-го по 14-е поколение) обеспечивают отличную игровую производительность благодаря высокоскоростной работе на небольшом подмножестве ядер. Если вы еще не присоединились к игровой революции с высокой частотой обновления, то сборка 2024 года может окунуть вас в самую гущу событий благодаря подходящей комбинации процессора и видеокарты последних поколений. Текущий процессор среднего уровня или выше предоставит вам отличную возможность для игры с высокой частотой обновления, и вы никогда больше не будете вспоминать игру с частотой обновления 60 Hz в разрешении 1080p.

Установить оборудование для охлаждения и освещения стало еще проще

Если вы собираете большой настольный компьютер в корпусе Tower, то одной из самых трудоемких задач является планирование прокладки кабелей для корпусных вентиляторов. С некоторыми гигантскими шасси, вмещающими до 10 вентиляторов, а также с современными конструкциями вентиляторов, требующими двух или трех кабелей на каждый вентилятор, несложно и запутаться. С этой целью производители оборудования для охлаждения настольных компьютеров усовершенствовали свои продукты множеством способов. Многие производители вентиляторов теперь предлагают вентиляторы с защелкивающимися краями, которые позволяют подключать корпусные вентиляторы последовательно, подключая к контроллеру или материнской плате только последний вентилятор, вместо того, чтобы подключать каждый из них отдельно.

В том же духе действует и компания Corsair, которая представила весьма инновационную и дорогую экосистему iCue Link, включающую в себя универсальные жидкостные охладители, корпусные вентиляторы, насосы и многое другое. Такая система позволяет подключать совместимые компоненты простыми сериями, используя торцевые разъемы и короткие незаметные кабели, что уменьшает беспорядок в кабелях и значительно повышает аккуратность сборки. Многие крупные игроки разрабатывают целые комплексные экосистемы охлаждающих компонентов, которые упрощают сборку по-настоящему индивидуальных контуров охлаждения. Есть такое решение у компании Cooler Master под торговой маркой MasterLoop, да и Thermaltake предлагает аналогичные Corsair решения. Вместо того, чтобы собирать, шланги, трубки, насосы, резервуары и прочее охлаждающее оборудование из разных источников, вы можете получить все детали у одного поставщика и быть уверенными, что они хорошо работают вместе.

Как изменился подход к использованию отсеков для оптических приводов

Мы уже давно не используем оптические приводы и дисководы. Соответственно, пропала необходимость в размещении разнообразных отсеков на передней стороне корпуса, которые в последние годы использовались под экраны состояния системы, зажигалки, подстаканники, небольшие ящики для хранения вещей и прочие полезные и необычные аксессуары. Корпуса с отсеками для дисков ушли в прошлое, и в большинстве новых корпусов они попросту отсутствуют. Но новые поколения таких аксессуаров продолжают появляться на рынке, и они весьма далеки от того, чем мы пользовались 5-10 лет назад. Например, на некоторых материнских платах LiveMixer от ASRock используется специальный разъем eDP (внешний DisplayPort) для встраивания LCD-панелей в корпус настольного компьютера. В том же духе корпус Y70 от Hyte оснащен тонким экраном, встроенным в угловатую часть передней панели. Lian Li предлагает серию корпусных вентиляторов Unifan для компьютеров с программируемыми LCD-экранами. Но победителем в гонке аксессуаров можно считать дисплей THICC Q60 от Hyte, который располагается поверх процессора.

Избегайте нестандартных комплектующих

Один из лучших аспектов сборки собственного компьютера может стать очевидным лишь спустя годы, когда вам понадобится обновить часть комплектующих или заменить неисправную деталь. При использовании готовых решений от некоторых крупных производителей вас могут ожидать неприятные сюрпризы в плане того, что можно заменить и на что понадобится оформлять специальный заказ на сайте поддержки. Возьмем, к примеру, блок питания. Если вы собираете собственный компьютер, то в 99 из 100 случаев вы устанавливаете в корпус блок питания отраслевого стандарта, используя либо широко распространенный форм-фактор ATX PS/2, либо нишевые стандарты SFX или SFX-L для компактных корпусов. Если вы купите собранный кем-то настольный компьютер, он, вероятно, будет использовать один из этих типов блоков питания, и это вполне нормально. Но готовые настольные компьютеры от именитых вендоров печально известны тем, что иногда в них используются фирменные блоки питания, которые ограничивают вас в замене или обновлении этого компонента. В самых крайних случаях фирменный блок питания может также использовать нестандартный разъем для материнской платы, что еще больше ограничивает ваши возможности. Это может иметь значение не только в случае выхода из строя блока питания, но и в том случае, если его мощность окажется слишком мала для установки, скажем, более мощной видеокарты.

Материнские платы тоже не застрахованы от такого. Стандартные форм-факторы материнских плат — это ATX, MicroATX и Mini-ITX, и некоторые производители будут придерживаться этих правил, используя розничные эквивалентные платы одного из четырех основных производителей (ASUS, MSI, Gigabyte или ASRock). Но во многих готовых решениях для массового рынка используются материнские платы специальной конструкции, которые могут не соответствовать ни одному из стандартных форм-факторов. Последующая замена одной из этих плат может привести к проблемам с установкой. Например, иногда в готовых решениях используются материнские платы специальной конструкции с разъемами, которые совмещены с отверстиями на корпусе.

Когда вы собираете свой собственный компьютер, вы выбираете подходящий форм-фактор корпуса и материнской платы, а также блок питания, дополняющий корпус. И если вам понадобится заменить одну из них позже, у вас будет план последующего обновления комплектующих, которые используют стандартную конструкцию и доступны в гораздо большем ассортименте. Помните, что вы собираете компьютер с определенным запасом на будущее.