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16 января, 2024
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ASUS выпустил компактную док-станцию Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500

ASUS

Компания ASUS выпустила компактную и универсальную док-станцию под названием Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 с поддержкой Thunderbolt 4.

Док-станция оснащена одним портом Thunderbolt 4 и двумя HDMI 2.1, что позволяет пользователям создавать конфигурацию из трех мониторов при разрешении 4K, или использовать один 8K-монитор с частотой обновления 60 Hz.

Интерфейс Thunderbolt 4 обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Поддерживается зарядка мощностью 96 Вт. Устройство получило слоты для карт памяти SD и microSD, два порта USB-A 3.2 Gen 2, два USB-A 2.0, порт Ethernet 2,5 Гбит/с и комбинированный аудиоразъем. Есть сертификация Intel EVO.

Габариты корпуса из алюминия составляют 185×80×21 мм. При желании док-станцию можно разместить на подставке в вертикальном положении или закрепить на задней части монитора.

Цена ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 DC500 составляет $349.

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