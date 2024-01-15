В Южной Корее построят крупнейшей в мире кластер по производству чипов за $471 млрд

В Южной Корее планируют построить крупнейший в мире производственный кластер, который специализировался бы на выпуске чипов. Компании Samsung Electronics и SK Hynix намерены потратить $471 млрд. на создание центра по производству чипов, присоединившись к глобальной программе по защите внутренних поставок.

Помимо уже существующего 21 предприятия данного профиля, планируется построить еще 13 новых, а также три исследовательских центра. Промышленный кластер к 2030 году сможет обрабатывать ежемесячно по 7,7 млн. кремниевых пластин.

На долю южнокорейского экспорта полупроводниковых компонентов приходится 16%, поэтому власти страны заинтересованы в развитии профильной отрасли экономики. Непосредственно субсидиями власти Южной Кореи местным компаниям особо не помогают, но готовы предоставлять существенные налоговые льготы.

Samsung Electronics собирается вложить $378 млрд. в развитие своих предприятий на территории Южной Кореи до 2047 года. SK hynix в развитие своего производства микросхем памяти за тот же период вложит $92 млрд. По мнению южнокорейских чиновников, в производственном кластере найдется место и для небольших компаний, занимающихся как разработкой чипов, так и поставкой расходных материалов для их производства.

Ожидается, что благодаря новому центру, увеличится доля страны в мировой структуре производства полупроводниковой продукции с 3 до 10% к концу текущего десятилетия.