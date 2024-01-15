Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN65 поддерживает подключение до четырех 4K-дисплеев

Компания ASUS представила мини-ПК ExpertCenter PN65 в разных конфигурациях с производительными чипами Intel и быстрой оперативной памятью. Компактный компьютер поддерживает подключение до четырех дисплеев с разрешением 4K.

ASUS ExpertCenter PN65 доступен в модификациях с 14-ядерным чипом Core Ultra 5 125H или 16-ядерным Core Ultra 7 155H (iGPU Intel Arc, поддержка до четырех 4K-дисплеев). Мини-ПК оснащается двухканальной памятью стандарта DDR5 (до 48 Gb) и поддерживает установку до двух SSD-накопителей (M.2 2280, PCIe Gen4 x4). Габариты составляют 120x130x58 мм. При желании компьютер можно закрепить на задней части монитора.

Устройство получило для своих габаритов неплохой набор интерфейсов. Есть два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 2.0 Type-A, два HDMI, коннектор Ethernet (2,5 Гбит/с) и 3,5-мм аудиоразъем. В качестве опции можно установить D-Sub, еще один Ethernet или RS-232. Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth.

В ExpertCenter PN65 используется функция самоочистки, благодаря которой поддерживается чистота система охлаждения. Также производитель отмечает RGB-индикатор состояния загрузки, и предустановленную утилиту MyASUS, с помощью которой можно оптимизировать сетевое подключение.

Новый мини-ПК уже появился на сайте ASUS, но цена пока не указана.