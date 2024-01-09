«Для тех, кто не боится мечтать»: ASUS Republic of Gamers представил новое поколение геймерских решений в рамках выставки CES 2024

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) провел виртуальную презентацию «Для тех, кто не боится мечтать» в рамках выставки CES 2024, которая проходит в Лас-Вегасе.

Новейшее поколение стационарных, портативных и мобильных геймерских решений включает в себя, конечно же, ноутбуки с превосходной графической производительностью. Расскажем подробнее о них.

Серия ROG Zephyrus – за рамками реальности

ROG Zephyrus G14 и G16 – игровые ноутбуки с великолепным набором геймерских функций. Версии 2024-го модельного года заключены в стильный корпус премиального уровня из алюминиевого сплава и доступны в двух цветовых решениях – сером (Eclipse Gray) и светлом (Platinum White). Толщина корпуса у модели G14 составляет всего 1,59 см, вес – 1,5 кг, а 16 дюймовый ноутбук G16 имеет толщину корпуса 1,49 см и вес 1,85 кг. Обе модели получили новую красивую светодиодную подсветку Slash, в которой массив светодиодов пересекает крышку ноутбука по диагонали. Поддерживается возможность персонализации цветов и эффектов подсветки. Ноутбуки Zephyrus G14 и G16 первыми получили OLED-дисплеи ROG Nebula. Так, Zephyrus G14 может похвастать роскошным экраном с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, а Zephyrus G16 – скоростным дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц с сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500 и потрясающей контрастностью 1 000 000:1. Аудиосистема с поддержкой технологий Hi-Res Audio и Dolby Atmos гарантирует отличное качество звучания, а встроенная HD-камера позволяет комфортно общаться по видеосвязи.

Серия Zephyrus, предназначенная для геймеров, создателей медиаконтента и дизайнеров, включает модели G14 с процессором AMD Ryzen 9 8940H и G16 с процессором Intel Core Ultra 9 185H. Оба ноутбука оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX и высокоэффективными интеллектуальными системами охлаждения ROG Intelligent Cooling для поддержания максимальной производительности мощных компонентов.

В портативных ноутбуках серии Zephyrus сочетаются новейшие технологии, высокая производительность и стильный дизайн, чтобы вы могли безоговорочно наслаждаться творческим или игровым процессом.

ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 – безграничные возможности для геймеров

Геймерские ноутбуки ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 наделены множеством инновационных технологий и функций. Благодаря новейшему процессору Intel Core i9 14900HX 14-го поколения и видеокарте для ноутбуков NVIDIA RTX 4090 с поддержкой технологии NVIDIA Advanced Optimus, они демонстрируют просто невероятный уровень производительности в играх. Система охлаждения, включающая жидкометаллический термоинтерфейс Conductonaut Extreme для центрального и графического процессоров, три вентилятора и круговую вентиляцию корпуса, гарантирует эффективное отведение и рассеивание тепла. Для полного погружения в игровой процесс данные модели оснащены дисплеями ROG Nebula HDR с мини-светодиодной подсветкой, разрешением 2.5K (2560×1600), частотой обновления 240 Гц и относительной площадью экрана до 90%, включая первый для устройств ROG 18-дюймовый дисплей с мини-светодиодной подсветкой. За великолепное звучание отвечает аудиосистема Dolby Atmos с четырьмя динамиками. ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 оснащены удобной для управления в играх клавиатурой, поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, портом 2.5G LAN, контроллером WiFi 6E и аккумулятором емкостью 90 Вт·ч и портом USB-C для подзарядки с мощностью 100 Вт. Цельный металлический корпус, созданный с вниманием к малейшим деталям, украшен фирменным логотипом ROG со светодиодной подсветкой и новой диагональной подсветкой ROG Slash на дисплейной крышке.

ROG Strix G16 и G18 – высокая производительность и яркий стиль

Ноутбуки ROG Strix G16 и G18 наделены мощной аппаратной конфигурацией на базе процессора Intel Core i9 14900HX 14-го поколения и видеокарты NVIDIA RTX 4080 для ноутбуков, что позволяет им легко справляться с самыми требовательными современными играми. Система охлаждения, включающая жидкометаллический термоинтерфейс Conductonaut Extreme, три вентилятора и круговую вентиляцию корпуса, гарантирует эффективное отведение и рассеивание тепла. Новые модели серии Strix G оснащены роскошным дисплеем ROG Nebula диагональю 16 или 18 дюймов с технологией Dolby Vision HDR. Относительная площадь экрана составляет до 90%, разрешение –2.5K (2560×1600), а частота обновления – 240 Гц. Благодаря этим дисплеям и аудиосистеме с технологией Dolby Atmos пользователи могут наслаждаться великолепными аудиовизуальными эффектами. Среди удобных для геймеров функций, реализованных в этих устройствах, – широкий тачпад, большие клавиши со стрелками, поддержка интерфейса Thunderbolt 4, клавиатура с индивидуальной RGB-подсветкой клавиш, сетевой контроллер LAN (1 Гбит/с), беспроводной контроллер WiFi 6E и HD-камера с разрешением 720p. Аккумулятор емкостью 90 Вт·ч и порт USB-C для подзарядки (100 Вт) позволяют комфортно играть даже в дороге. Версия ноутбука в зеленоватой отделке (Volt Green) выполнена в металлическом корпусе с RGB-логотипом ROG на крышке и новой диагональной подсветкой ROG Slash, а версия в темно-сером цвете (Eclipse Gray), также выполненная в металлическом корпусе, предлагает более сдержанный вариант оформления, но тоже с красивым элементом ROG Slash.

На презентации также была представлена новая экосистема компонентов ROG Advanced BTF (Back to the Future), разработанная специально для того, чтобы упростить сборку компьютерной системы и сделать результат более лаконичным и красивым за счет отсутствия лишних проводов на виду. Материнская плата ROG Maximus Z790 Hero BTF с расположенными на обратной стороне разъемами питания и видеокарта ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition созданы для высокопроизводительных игровых систем. Каждая деталь этих инновационных компонентов тщательно продумана с точки зрения удобства сборки и визуальной эстетики.

Бренд ROG на выставке CES 2024 представил и свой первый в истории мини-ПК ROG NUC – ультракомпактную, но мощную игровую систему под кодовым названием Scorpion Canyon на базе процессора Intel Core Ultra с графикой NVIDIA RTX. Его создание стало возможным после официального заключения сделки, согласно которой компания ASUS переняла у корпорации Intel бизнес по производству устройств NUC (Next Unit of Computing).

На онлайн-мероприятии также презентовали новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro с поддержкой технологий искусственного интеллекта, выполненные в тонком корпусе и оснащенные великолепным дисплеем и усовершенствованной камерой. Благодаря многочисленным усовершенствованиям они по праву могут считаться одними из самых универсальных смартфонов на рынке. Они предназначены далеко не только для геймеров, но и для стримеров, создателей медиаконтента и обычных пользователей.

Также среди новинок – корпус ROG Hyperion GR701 BTF Edition, монитор ROG Swift OLED PG39WCDM, световая панель для монитора ROG Aura Monitor Light Bar и кронштейн для мониторов ROG Ergo Monitor Arm, микрофон ROG Carnyx, способный с точностью передавать малейшие нюансы звучания, геймерская мышь ROG Keris II Ace с устройством ROG Polling Rate Booster, гарнитура ROG Cetra True Wireless SpeedNova, низкопрофильная клавиатура ROG Falchion RX и многое другое.