AMD выпустила видеокарту Radeon RX 7600 XT с 16 Gb памяти за $329

Компания AMD на выставке CES 2024 представила видеокарту Radeon RX 7600 XT. Новинка предназначена для AAA-игр в разрешении 1080p при максимальных настройках качества графики. С учетом характеристик, видеокарта вполне может справится и с играми в разрешении 1440p при средних и высоких настройках качества.

В основе Radeon RX 7600 XT используется такой же графический процессор Navi 33 с архитектурой RDNA 3, производящийся по 6-нм техпроцессу, как и в составе базовой модели RX 7600. Новая видеокарта содержит 32 исполнительных блока (2048 потоковых процессора) и 16 Gb GDDR6 вместо 8 Gb у модели RX 7600. Разрядность шины памяти при этом не изменилась и составляет 128 бит. Скорость памяти и ее пропускная способность также остались без изменений — 18 Гбит/с на контакт и 288 Гбайт/с. Максимальная тактовая частота графического процессора составляет 2,76 GHz, а потребляемая мощность — до 190 Вт против 165 Вт у RX 7600.

Radeon RX 7600 XT предлагает поддержку технологии масштабирования изображения FSR 3, поддерживает функцию генерации кадров Fluid Motion Frames, доступную на программном уровне практически во всех играх DirectX 12 и DirectX 11, а также может работать с пакетом программных функций HYPR-RX для повышения игровой производительности.

По заявлению AMD, видеокарта легко справляется с современными тайтлами в разрешении 1080p и обеспечивает 60 fps в 1440p в таких требовательных к железу играх, как Starfield, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Mirage и Forza Horizon 5. Компания также утверждает, что новинка обходит по NVIDIA GeForce RTX 4060 при гейминге в разрешении вплоть до 1440p.

В продаже AMD Radeon RX 7600 XT появится с 24 января по рекомендованной розничной цене $329.