Apple представила очки Vision Pro

Сегодня компания Apple на конференции WWDC 2023 представила свой самый долгожданный продукт — очки виртуальной и дополненной реальности Vision Pro. Они станут первым устройством в новой линейке иммерсивных устройств Vision и эры пространственных вычислений для всей корпорации.

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Это не очки дополненной реальности, подобные обычным очкам, которые можно положить в наружный карман или забыть на голове. Тем не менее, их можно носить, не снимая, поскольку массив камер демонстрирует окружение в цветном стереоскопическом изображении. Vision Pro можно назвать частично автономными. Часть, крепящаяся на голову, по кабелю подключается к компьютеру, который пользователь вынужден носить с собой. В вычислительной части есть батарея, которая делает комплекс мобильным. Вы можете выбирать элементы интерфейса взглядом или жестами пальцев, «передвигать» расположение интерфейса в пространстве туда, куда вам удобно. Качество экрана такое, что вы сможете легко читать сообщения, просматривать страницы в браузере и т.д.

Устройство умеет воспроизводить пространственный звук через кость на виске пользователя и показывать виртуальные экраны практически любого размера. Система анализирует комнату и выводит звук в максимальном качестве и объеме. Vision Pro — это также первая трехмерная камера Apple, благодаря которой вы сможете обмениваться контентом с другими пользователями Vision Pro. Очки записывают объемное видео встроенными камерами. Новинка получила процессоры M2 и R1. Очки будет идентифицировать пользователя по сетчатке глаза.

О работе с очками заявила студия Walt Disney, которая сделала свой интерфейс к своему кинотеатру. Вы также сможете общаться с помощью своего аватара, не показывая себя в реальном времени, а очки смогут создать ваш 3D-аватар с помощью собственных датчиков. Очки работают на базе операционной системы visionOS. Приложения с iPhone и iPad будут сразу работать в очках, движок Unity позволит создавать удивительные приложения для очков, а также у очков будет собственный App Store.

Цена Vision Pro стартует от 3500 долларов. Но в продажу они поступят лишь в 2024 году.