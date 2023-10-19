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19 октября, 2023
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В WhatsApp теперь можно использовать два аккаунта на одном телефоне

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp объявила о запуске давно ожидаемой пользователями функции. Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно на одном устройстве, например, личный и рабочий.

Это означает, что пользователю больше не потребуется выполнять выход при каждой смене аккаунта, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, чтобы случайно не отправить сообщение не из того аккаунта.

Чтобы создать второй аккаунт, потребуется еще один номер телефона и SIM-карта. Для этого подойдет телефон, который поддерживает несколько SIM-карт или eSIM. Нужно открыть настройки WhatsApp, нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать «Добавить аккаунт». Параметры конфиденциальности и уведомлений можно настроить отдельно для каждого аккаунта.

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