В WhatsApp теперь можно использовать два аккаунта на одном телефоне

Команда разработчиков WhatsApp объявила о запуске давно ожидаемой пользователями функции. Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно на одном устройстве, например, личный и рабочий.

Это означает, что пользователю больше не потребуется выполнять выход при каждой смене аккаунта, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, чтобы случайно не отправить сообщение не из того аккаунта.

Чтобы создать второй аккаунт, потребуется еще один номер телефона и SIM-карта. Для этого подойдет телефон, который поддерживает несколько SIM-карт или eSIM. Нужно открыть настройки WhatsApp, нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать «Добавить аккаунт». Параметры конфиденциальности и уведомлений можно настроить отдельно для каждого аккаунта.