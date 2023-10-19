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19 октября, 2023
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OPPO представил глобальную версию смартфона «раскладушки» Find N3 Flip

OPPO Find N3 Flip

Кроме складного смартфона Find N3, компания OPPO представила глобальную версию складного смартфона Find N3 Flip. Модель дебютировала в Китае в конце августа и сразу установила рекорд продаж.

Технические характеристики экранов не изменились. Внешний дисплей получил расширенные возможности. Теперь поддерживаются приложения сторонних разработчиков, так что можно пользоваться мессенджерами, не открывая смартфон. Появились обои с выводом информации в реальном времени и клавишами быстрого доступа.

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N3 Flip получил модернизированный шарнир Flexion, который сделал менее заметной складку на экране и позволяет верхней половине смартфона фиксироваться в полуоткрытом состоянии. Это удобно, например, для съемки селфи в режиме FlexForm на один из трех модулей камеры.

Набор камер, по сравнению с китайской версией, также не изменился: 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56″, f/1.8, угол обзора 84°, автофокус, OIS), 48 Мп (широкоугольная, Sony IMX581, f/2.2, угол обзора 115°, автофокус) и 32 Мп (телефото, Sony IMX709, f/2.0, угол обзора 49°, автофокус, оптический зум 2х, цифровой зум 20х). Есть фирменные надстройки Hasselblad, но запись видео ограничена 4K@30fps. На внутреннем дисплее предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 Мп (Sony IMX709, 1/2.74″, f/2.4).

В качестве аппаратной платформы так же используется флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200, работающий в паре с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 Gb.

Аккумулятор емкостью 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку на 44 Вт (с 0% до 50% за 23 мин). Смартфон также получил поддержку 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, стереодинамики с Dolby Atmos. и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Есть защита от воды (IPX4). Используется операционная система Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2. Габариты: 166,4 x 75,8 x 7,79 мм (в разложенном виде), 85,5 х 75,8 х 16,45 мм (в сложенном). Вес составляет 198 гр.

OPPO Find N3 Flip будет предлагаться в черном, золотистом и розовом цветах корпуса. Предварительные заказы начнут принимать с завтрашнего дня, 20 октября. Цена стартует с отметки $1090.

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