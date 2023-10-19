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19 октября, 2023
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Google повысил доступность своих сервисов для разных групп пользователей

Google

Компания Google обновила браузер Chrome для платформ iOS и Android. Главное нововведение –появилась функция автоматического исправления опечаток в URL-адресах. Ранее компания реализовала эту функцию в браузере для настольных компьютеров. Добавление новой функции является частью широкомасштабной инициативы компании по улучшению доступности ее сервисов для разных групп пользователей. Среди них — люди с ограниченными физическими возможностями, дислексией и когнитивными нарушениями, а также слепые и слабовидящие пользователи. Ошибки при вводе URL-адресов являются частым явлением, и иногда они могут привести к неожиданным последствиям, например, направить пользователя на сомнительный веб-сайт.

Google

Кроме того, Google обновил ряд сервисов с целью повышения их доступности для широкого круга пользователей. Например, приложение Maps теперь будет помечать коммерческие компании, принадлежащие людям с инвалидностью. Была реализована ИИ-функция Lens in Maps, которая поможет пользователям с проблемами зрения ориентироваться в незнакомых местах с помощью камеры смартфона. Lens in Maps озвучит названия и категории близлежащих объектов, таких как рестораны, банкоматы или станции общественного транспорта, а также укажет, на каком расстоянии они находятся.

Владельцы смартфонов Pixel 5 и более новых моделей Pixel (за исключением Pixel Fold) смогут воспользоваться приложением Magnifier, которое превращает камеру смартфона в увеличительное стекло. Это нововведение стало возможным благодаря обратной связи, полученной от людей с нарушениями зрения, которые активно используют камеры своих устройств, чтобы лучше видеть окружающий мир.

Приложение Magnifier было разработано в сотрудничестве с партнерами из Королевского национального института слепых (RNIB) и Национальной федерации слепых (NFB). Оно поможет не только рассмотреть мелкие детали на близком расстоянии, но и увидеть издалека дорожные знаки. Приложение также предлагает функции для улучшения читаемости текста, такие как регулировка цветовых фильтров, яркости и контрастности.

Обновленный Guided Frame — голосовой помощник для пользователей с нарушениями зрения, способный делать аудиоподсказки, высококонтрастные анимации и давать тактильную обратную связь, облегчая процесс создания селфи, научился распознавать не только лица людей, но и другие объекты. Обновление уже доступно на моделях Google Pixel 8 и 8 Pro, а к концу года появится на модели Pixel 6+.

Также Google обновил функцию Routines, встроенную в Google Assistant и позволяющую оптимизировать ежедневные активности пользователей и их взаимодействие с умным домом. Теперь они могут выбрать стиль ярлыка для Routines, персонализировать его собственными изображениями и изменить размер на главном экране. Исследования компании показали, что такая персонализация может быть особенно полезной для людей с когнитивными отклонениями и инвалидностью.

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