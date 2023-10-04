spot_img
4 октября, 2023
ДомойAVАкустические системыSamsung Galaxy Buds FE получили ANC и 30 часов автономности

Samsung Galaxy Buds FE получили ANC и 30 часов автономности

Samsung Galaxy Buds FE

Компания Samsung представила первые в серии Fan Edition беспроводные наушники Galaxy Buds FE. Конструкция наушников спроектирована таким образом, чтобы область сенсорного управления была четко отделена от остальной части корпуса, обеспечивая тем самым минимум ложных срабатываний.

Samsung Galaxy Buds FE

Galaxy Buds FE оснащены системой из трех микрофонов, где два наружных используются для активного шумоподавления (ANC), а один внутренний — для звонков. При активации шумоподавления система заглушает большинство внешних звуков. А во время звонков подключается технология на базе нейросети, которая отделяет голос от фоновых шумов и увеличивает четкость передачи речи. Также можно активировать режим прозрачности и настроить его интенсивность, чтобы слышать происходящее вокруг.

На одном заряде Galaxy Buds FE могут обеспечить до 8,5 часов прослушивания музыки без ANC и до 6 часов с ANC. Вместе с зарядным футляром автономность увеличивается до 30 и 21 часа соответственно.

Наушники тесно интегрированы в экосистему Galaxy. Функция автоматического переключения Auto Switch позволяет в одно касание плавно переключаться между синхронизированными устройствами серии Galaxy, включая смартфоны, планшеты и телевизоры. Кроме того, фирменный сервис SmartThings Find позволяет найти Galaxy Buds, даже если они не подключены к телефону, отследив их последнее местоположение на карте. За связь отвечает Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков AAC и SBC.

Samsung Galaxy Buds FE предлагаются в классических черном и белом цветах. В продаже они появятся 10 октября по цене $99,99.

На мероприятии, посвященном устройствам линейки Fan Edition, Samsung также представил доступный флагманский смартфон Galaxy S23 FE и два планшета Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+.

Предыдущая статья
Опубликован тизер фильма «Оставь мир позади» о кибератаке на США
Следующая статья
Microsoft şirkəti Google axtarış sisteminə rəqib yaratmaq üçün Bing-ə 100 milyard dollar xərcləyib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,114ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»