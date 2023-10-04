Samsung Galaxy Buds FE получили ANC и 30 часов автономности

Компания Samsung представила первые в серии Fan Edition беспроводные наушники Galaxy Buds FE. Конструкция наушников спроектирована таким образом, чтобы область сенсорного управления была четко отделена от остальной части корпуса, обеспечивая тем самым минимум ложных срабатываний.

Galaxy Buds FE оснащены системой из трех микрофонов, где два наружных используются для активного шумоподавления (ANC), а один внутренний — для звонков. При активации шумоподавления система заглушает большинство внешних звуков. А во время звонков подключается технология на базе нейросети, которая отделяет голос от фоновых шумов и увеличивает четкость передачи речи. Также можно активировать режим прозрачности и настроить его интенсивность, чтобы слышать происходящее вокруг.

На одном заряде Galaxy Buds FE могут обеспечить до 8,5 часов прослушивания музыки без ANC и до 6 часов с ANC. Вместе с зарядным футляром автономность увеличивается до 30 и 21 часа соответственно.

Наушники тесно интегрированы в экосистему Galaxy. Функция автоматического переключения Auto Switch позволяет в одно касание плавно переключаться между синхронизированными устройствами серии Galaxy, включая смартфоны, планшеты и телевизоры. Кроме того, фирменный сервис SmartThings Find позволяет найти Galaxy Buds, даже если они не подключены к телефону, отследив их последнее местоположение на карте. За связь отвечает Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков AAC и SBC.

Samsung Galaxy Buds FE предлагаются в классических черном и белом цветах. В продаже они появятся 10 октября по цене $99,99.

На мероприятии, посвященном устройствам линейки Fan Edition, Samsung также представил доступный флагманский смартфон Galaxy S23 FE и два планшета Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+.