Опубликован тизер фильма «Оставь мир позади» о кибератаке на США

Netflix показал дебютный тизер фильма Leave the World Behine (Оставь мир позади) о кибератаке на США. Главные роли в картине сыграли Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али и Кевин Бейкон. Режиссером и сценаристом выступил Сэм Эсмейл (Мистер Робот).

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Лента повествует о семейной паре на отдыхе, который прерывает пара незнакомцев, прячущихся от кибератаки, обрушившейся на США. В основе сюжета лежит одноименный роман Румаана Алама, вышедший в 2020 году.

Премьера остросюжетного триллера состоится на фестивале Американского института киноискусства AFI Fest 25 октября, а 8 декабря картина появится в картотеке Netflix.