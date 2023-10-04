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4 октября, 2023
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Представлен доступный флагман Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE

Компания Samsung представила упрощенную версию флагманского смартфона Galaxy S23. Модель под названием Galaxy S23 FE сохранила дизайн линейки Galaxy S23, включая оформление основной камеры — три отдельных выступающих объектива. Но задняя панель смартфона не стеклянная, а пластиковая. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE оборудован 6,4-дюймовым дисплеем Dymamic AMOLED 2X с разрешением 2340 х 1080 пикселей (401 ppi) и динамической частотой обновления от 60-120 Hz. Максимальная яркость составляет 1450 нит. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5. Фирменная функция Vision Booster автоматически регулирует глубину черного цвета и уровень контрастности в зависимости от освещения.

Смартфон будет предлагаться в двух вариантах. В европейской версии смартфон оснащен SoC Exynos 2200, тогда как в Америке модель будет продаваться с более старым чипом Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb.

По сравнению с другими представителями линейки, Galaxy S23 FE получил немного измененный набор камер. Телеобъектив и фронтальная камера потеряли в разрешении по 2 Мп. В основную камеру вошли следующие датчики: 50 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 123 градуса) и 8 Мп (телефото, f/2.4, OIS, оптический зум 3х, цифровой зум 30х). Фронтальная камера разрешением 10 Мп (f/2.4, поддержка HDR).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка. Также смартфон получил поддержку 5G, модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C, NFC, Dual SIM и стереодинамики с Dolby Atmos. Оптический сканер отпечатков пальцев располагается в экране. Габариты и вес составляют 158 х 76,5 х 8,2 мм, 209 гр. В качестве ОС применяется Android 13 с пользовательским интерфейсом One UI 5.1.

В продажу Samsung Galaxy S23 FE поступит 5 октября по цене от $599. Будут предложены четыре расцветки корпуса: мятная, графитовая, кремовая и фиолетовая.

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