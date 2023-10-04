Samsung Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+: экран 90 Hz и Exynos 1380

На мероприятии, посвященном устройствам линейки Fan Edition, компания Samsung, кроме доступного флагманского смартфона Galaxy S23 FE, представила два планшета Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+. Как и понятно, модели являются упрощенными модификациями флагманских Galaxy Tab S9 и S9+. Дизайн новинок не отличается от старших Tab S9.

Samsung Tab S9 FE оснащен 10,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2304 x 1440 пикселей (249 ppi) и частотой обновления 90 Hz. S9 FE+ получил 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей (243 ppi) и частотой обновления 90 Hz. Обе модели поставляются с комплектным пером S Pen. Планшеты и стилус защищены от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Экран планшетов поддерживает технологию Vision Booster, которая регулирует яркость в зависимости от освещения, автоматически корректируя глубину черного цвета и уровень контрастности. Кроме того, уровень синего излучения блокируется на 90,1%, что снижает нагрузку на глаза.

В основе моделей лежит 5 нм фирменный процессор Exynos 1380. За графику отвечает ускоритель Mali-G68 MP5. Объем оперативной памяти у Tab S9 FE составляет 6 или 8 Gb, у модель S9 FE+ — 8 или 12 Gb. Емкость постоянной в обеих версиях – 128 или 256 Gb.

Упрощению подвергли и наборы камер: главные сенсоры в обеих моделях теперь имеют разрешение 8 Мп (у S9 FE+ также есть 8 Мп широкоугольный модуль). Фронтальные камеры остались без изменений – 12 Мп.

Благодаря аккумулятору емкостью 8000 мАч Galaxy Tab S9 FE может работать до 13 часов, а S9 FE+ — до 14 часов (10 090 мАч). Поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет восполнять энергию за 80 минут. Планшеты получили поддержку LTE, 5G (опционально), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C (USB 2.0), Dual SIM, 2 динамика AKG с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты и вес Tab S9 FE: 254,3 x 165,8 x 6,5 мм, 523 гр, S9 FE+ — 285,4 x 185,4 x 6,5 мм, 627 гр. Используется Android 13 с оболочкой One UI 5.1. К планшетам можно подключить чехол-клавиатуру Book Cover Keyboard.

Оба планшета поступят в продажу 10 октября по цене от $449,99. На выбор предлагаются четыре расцветки: мятная, лавандовая, серая и серебристая.