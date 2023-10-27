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27 октября, 2023
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Представлен Xiaomi TV S Pro 85 с 4K Mini LED-экраном 144 Hz

Xiaomi TV S Pro 85

Компания Xiaomi пополнила линейку телевизоров TV S Pro. В серию входили три модели с дисплеями на 65, 75 и 100 дюймов. Экран новой 85-дюймовой модели характеризуется матрицей miniLED с заводской калибровкой разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей) с 1440 зонами подсветки. Телевизор поддерживает переменную частоту обновления в диапазоне от 48 до 144 Hz для соответствия различным видеоформатам, а в игровом режиме частота обновления может увеличиваться вплоть до 240 Hz. Максимальная яркость составляет 2400 нит.

Xiaomi TV S Pro 85 оборудован датчиком освещенности, который автоматически адаптирует яркость экрана в соответствии с изменениями окружающего освещения. Светодиодная панель поддерживает отображение 1,07 млрд. цветов и обеспечивает охват до 94% цветового пространства DCI-P3. Углы обзора составляют 178 градусов, максимальная яркость достигает 2400 нит.

В телевизоре используется система с четырехъядерным процессором Arm Cortex-A73 с видеоускорителем Mali-G52 MC1, 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb флеш-памяти. Устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, есть два порта HDMI 2.1, USB 2.0 и 3.0 и пульт дистанционного управления с поддержкой NFC. Общая мощность встроенных динамиков составляет 30 Вт. Телевизор работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS.

Цена Xiaomi TV S Pro 85 в Китае составит $1366. На старте продаж телевизор будет доступен для предварительного заказа по цене $1093.

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