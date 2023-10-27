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27 октября, 2023
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Samsung начал внедрение функции «Временное облачное резервное копирование»

Samsung

Компания Samsung Electronics начала внедрение по всему миру функции Temporary Cloud Backup (Временное облачное резервное копирование) для смартфонов и планшетов Galaxy, работающих под управлением One UI 6. Это позволит пользователям бесплатно создавать резервные копии и передавать неограниченное количество фотографий, видео и других данных в течение 30 дней.

Появление возможности временного резервного копирования ставит Samsung в один ряд с Apple, также предлагающая временное хранилище iCloud для новых iPhone и iPad, которое дает клиентам 21 день для передачи данных с возможностью продления.

Функция «Временное облачное резервное копирование» позволяет владельцам смартфонов и планшетов Galaxy восстанавливать свои данные, когда им это удобно, а не при первоначальной настройке устройства.

Пользователи могут загружать в Samsung Cloud неограниченное количество файлов через свою учетную запись Samsung, при этом размер каждого отдельного файла не может превышать 100 Gb. Пользователи также должны восстановить свои данные и передать их только через Wi-Fi в течение 30 дней. За несколько дней до истечения этого периода отправляется напоминание, а затем данные будут удалены.

Samsung заявляет, что данные пользователей будут в безопасности, так как временное облачное резервное копирование станет частью режима обслуживания. Режим обслуживания — это функция конфиденциальности, представленная в прошлом году, которая позволяет пользователям блокировать доступ к своим данным во время ремонта устройства.

 

 

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