В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Evil Within 2 и Tandem: A Tale of Shadows

В Epic Games Store очередная бесплатная раздача. На этот раз отдают хоррор The Evil Within 2 от автора Resident Evil и платформер-головоломку Tandem: A Tale of Shadows.

The Evil Within 2 — это продолжение истории детектива Себастьяна Кастелланоса, который вновь оказывается в потустороннем мире.

Tandem: A Tale of Shadows — события игры разворачиваются в пяти мирах, вдохновленных творчеством Тима Бертона, Жюля Верна и Артура Конан Дойла. Игра получила неплохие отзывы от журналистов — ее средний рейтинг на Metacritic составляет 73 балла из 100. В Steam у нее 88% положительных отзывов.



Обе игры будут доступны бесплатно до 2 ноября в 19:00 по бакинскому времени. В следующий раз забрать в Epic Games Store можно будет метроидванию F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и адвенчуру Turnip Boy Commits Tax Evasion.