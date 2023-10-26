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27 октября, 2023
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Xiaomi официально представила HyperOS

Xiaomi HyperOS

Компания Xiaomi представила новую фирменную операционную систему HyperOS, которая пришла на смену MIUI. Работа над HyperOS началась в 2017 году. По словам компании, она станет основой всех продуктов экосистемы, в том числе устройств интернета вещей и автомобилей.

Xiaomi заявляет, что HyperOS занимает меньше места, чем любая другая мобильная прошивка, — всего 8,75 Gb. Размер OTA-обновлений был уменьшен на 79%, а устанавливаться они будут на 24% быстрее. Время установки сторонних приложений сокращено на 15%. Согласно тестам, новый интерфейс работает быстрее. Кроме того, он потребляет меньше энергии. Это увеличивает время автономной работы смартфонов и других устройств.

В сравнении с MIUI, главное визуальное изменение HyperOS – это переработанный центр управления. Через него осуществляется управление всеми устройствами в экосистеме. Набор представленных там гаджетов зависит от того, чем занят владелец. В компании подчеркнули, что платформа синхронизации HyperConnect открыта для сторонних производителей.

Xiaomi улучшила масштабируемость системы для адаптации под разные размеры и формы экранов. В частности, было улучшено отображение на больших диагоналях, включая планшеты и складные смартфоны, а также появились новые функции многозадачности. Отдельно компания отметила наличие ПК-режима для планшетов.

В HyperOS уделено особое внимание функциям ИИ: распознаванию и генерации текста, редактированию фотографий по текстовому описанию, улучшенному поиску и т. д. Также была улучшена безопасность и повышена стабильность.

Новые смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro оснащены HyperOS по умолчанию. В декабре этого года новую ОС получат владельцы смартфона Redmi K60 Ultra и планшета Pad 6 Max, позже — другие устройства для китайского региона. На международном рынке HyperOS дебютирует в первом квартале 2024 года.

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